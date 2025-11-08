Cumhurbaşkanı Erdoğan: (Azerbaycan) Bu zaferi Kafkasya'da kalıcı barışa giden yolun kilometre taşı olarak görüyoruz
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "(Azerbaycan) Bu zaferi bir son olarak değil, Kafkasya'da kalıcı barışa giden yolun kilometre taşı olarak görüyoruz." dedi.
Bakü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan'ın Zafer Günü Töreni'nde konuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasında öne çıkan başlıklar şöyle;
"Azerbaycan Ordusu'nun Karabağ'da attığı her adım, istiklal ve izzet uğruna dökülen her damla kan Türk dünyasının tarihine altın harflerle yazılmıştır
İlham kardeşimin dirayetli liderliği altında Azerbaycan Ordusu, Karabağ'ı işgalden kurtararak gönüllerdeki 30 yıllık yangını söndürdü
Karabağ zaferi büyük adaletsizliği sonlandırmakla kalmadı, bölgemizde yeni dönemin kapılarını araladı. Asya ve Avrupa'daki jeopolitik dengeleri değiştirdi
(Azerbaycan) Bu zaferi bir son olarak değil, Kafkasya'da kalıcı barışa giden yolun kilometre taşı olarak görüyoruz
(Karabağ) Bu muhteşem zafer, her iki liderin yapıcı tavrıyla barışı tahkim edecek kalıcı anlaşmayla neticelenecek. Türkiye olarak ne gerekiyorsa yapacağız
Azeri-Çırak-Güneşli başta, Bakü-Tiflis-Ceyhan Boru Hattı, Şahdeniz, TANAP'la taçlandırdığımız işbirliğini Iğdır-Nahçıvan Doğalgaz Boru Hattı ile perçinledik"