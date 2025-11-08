Dolar
logo
Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şerif ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile bir araya geldi.

Merve Yıldızalp Yormaz  | 08.11.2025 - Güncelleme : 08.11.2025
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şerif ile görüştü

Bakü

Görüşme, basına kapalı gerçekleşti.

Görüşmede, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın da yer aldı.

