Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya Milli Birlik Hükümeti Başbakanı Dibeybe ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Libya Milli Birlik Hükümeti Başbakanı Abdülhamid Dibeybe ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Mikail Bıyıklı  | 07.11.2025 - Güncelleme : 07.11.2025
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya Milli Birlik Hükümeti Başbakanı Dibeybe ile telefonda görüştü

İstanbul

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Libya Milli Birlik Hükümeti Başbakanı Dibeybe ile yaptığı görüşmede, Türkiye ile Libya ikili ilişkileri ve bölgesel konular ele alındı.

Görüşmede Erdoğan, Türkiye'nin, Libya'daki gelişmeleri yakından takip ettiğini, güvenlik ve istikrarı temin etmek için üzerine düşeni yapmaya devam edeceğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye-Libya arasında enerji başta olmak üzere birçok alanda işbirliğinin önemli olduğunu, iki ülkenin Doğu Akdeniz'deki hak ve menfaatlerinin korunması için dayanışma içinde yürütülen çalışmaların süreceğini belirtti.

