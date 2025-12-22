Dolar
logo
Gündem

İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan yeni yıl tedbirleri koordinasyon toplantısına ilişkin paylaşım

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yeni yıl tedbirleri kapsamında Emniyet, Jandarma ve Sahil Güvenliğin, başta trafik düzeni, kamu düzeni ve vatandaşların yoğun bulunduğu alanlar olmak üzere gerekli planlamaları yaptığını bildirdi.

Yusuf Soykan Bal  | 22.12.2025 - Güncelleme : 22.12.2025
İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan yeni yıl tedbirleri koordinasyon toplantısına ilişkin paylaşım

Ankara

Yerlikaya, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, video konferans sistemi aracılığıyla 81 Valinin katılımıyla yeni yıl tedbirleri koordinasyon toplantısını gerçekleştirdiklerini belirtti.

Bakan Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Vatandaşlarımızın yeni yılı huzur ve güven içinde karşılaması amacıyla il bazlı hazırlıklar ele alındı, sahadaki uygulamanın bütüncül şekilde yürütülmesi için ortak çalışma esasları tekrar gözden geçirildi. Emniyetimiz, Jandarmamız ve Sahil Güvenliğimizce, başta trafik düzeni, kamu düzeni ve vatandaşlarımızın yoğun bulunduğu alanlar olmak üzere gerekli planlamalar yapıldı."

