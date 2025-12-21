Dolar
42.78
Euro
50.12
Altın
4,338.58
ETH/USDT
2,999.30
BTC/USDT
88,659.00
BIST 100
11,341.90
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Eğitim

Türkiye'nin ilk Sıfır Atık Okulu'nda yaklaşık 30 bin öğrenciye çevre eğitimi verildi

Altındağ Belediyesince, 2022'de hizmete açılan "Sıfır Atık Okulu"nda bugüne kadar sıfır atık, geri dönüşüm, çevre ve temizlik konularında yaklaşık 30 bin öğrenciye eğitim verildi.

Ayşe Karaosmanoğlu  | 21.12.2025 - Güncelleme : 21.12.2025
Türkiye'nin ilk Sıfır Atık Okulu'nda yaklaşık 30 bin öğrenciye çevre eğitimi verildi Fotoğraf: İsmail Kaplan/AA

Ankara

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde yürütülen "Sıfır Atık Projesi" kapsamında 8 Aralık 2022'de açılışını yaptığı "Sıfır Atık Eğitim ve Simülasyon Merkezi", Türkiye'nin ilk "Sıfır Atık Okulu" olma özelliğini taşıyor.

Altındağ Belediyesi tarafından Başkent Millet Bahçesi'nde kurulan merkezde çocuklar, çevre dostu uygulamalar konusunda bilinçlendiriliyor.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

İçeriklerin öğrencilerin yaş gruplarına göre planlandığı merkezde atıkların kaynağında ayrıştırılmasının önemi uygulamalı anlatılıyor. Oyunlar, sergi alanı gezileri ve kompost çalışmalarıyla çevre bilincinin kalıcı hale getirilmesi amaçlanıyor.

2 milyona yakın ziyaretçi ağırladı

Üç yılı geride bırakan merkezin çalışmalarına ilişkin AA muhabirine açıklamada bulunan Sıfır Atık Eğitim ve Simülasyon Merkezi'nin sorumlusu Sevgi Ceren Kahraman, bugüne kadar başta Ankara ve aynı zamanda farklı illerden yaklaşık 2 milyon ziyaretçiyi ağırladıklarını söyledi.

Merkezin Türkiye'nin ilk "Sıfır Atık Okulu" olma prensibiyle çalışmalarını yürüttüğünü anlatan Kahraman, "Bugüne kadar Türkiye'nin çeşitli yerlerinden, ana sınıfından üniversiteye kadar yaklaşık 30 bin öğrenci geldi. Bazen yurt dışından gelen öğrencilerimiz de oluyor. Merkezde Türkçe ve gerektiğinde İngilizce eğitimler veriyoruz." bilgisini paylaştı.

Etkinlikler ve eğitimlerin yaş gruplarına uygun şekilde planlandığını belirten Kahraman, çocuklara öncelikli olarak temizlik ve kişisel temizliğin önemi konusunda bilgi verildiğini, ardından "Sıfır atık, geri dönüşüm nedir?", "Atıklarımızı neden ayrı ayrı toplamalıyız?" gibi konularda detaylı anlatımların yapıldığını ifade etti.

Kahraman, okulda çocuklara çeşitli oyunlar, aktiviteler ve boyama etkinlikleriyle geri dönüşümü öğrettiklerini anlattı.

"Çocuklardan çok olumlu tepkiler alıyoruz"

Çocukların bu eğitimlere büyük bir ilgiyle yaklaştığını, heyecanlı, çevreye duyarlı ve korumacı tutum sergilediklerini belirten Kahraman, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sizler, artık birer 'Çevre müfettişisiniz, bilinçlisiniz ve çevre size emanet.' dediğimizde çocuklardan çok olumlu, büyük tepkiler alıyoruz. Geçen yıl, iki sene önce merkezde eğitim alan çocuklar, buradaki eğitimlere tekrar çok mutlu bir şekilde geliyor. Bu süreçte sıfır atık, çevreyi koruma konusunda neler yaptılarsa bizimle paylaşıyorlar."

Pazar yerleri ve hallerdeki atıklar, komposta dönüştürülüyor

Merkezin sergi alanında sıfır atık prensibiyle hazırlanmış 500'e yakın ürünün bulunduğunu dile getiren Kahraman, çocukların bu ürünlere yoğun ilgi gösterdiğini söyledi.

Sergi alanında özellikle çeşitli atıklardan yapılan kıyafetler, Altındağ Kalesi maketi, makinalar ve spor aletlerinin çocukların dikkatini çektiğini anlatan Kahraman, sözlerini şöyle tamamladı:

"Sergi alanındaki kompost makineleri de çocukların çok ilgisini çekiyor. Altındağ Belediyesi olarak bu makinelerle organik atıkları geri dönüştürüyoruz. Pazar yerleri ve hallerdeki atıkları toplayıp geri dönüştürüyoruz. Çocuklara bunların geri dönüşümünün ne kadar yararlı olduğunu anlatıyoruz. Bu ürettiğimiz kompostun park ve bahçelerde ağaçların çiçeklerin ve meyve sebzenin dibine kullanıldığında ne kadar yararlı olduğunu öğretmeye çalışıyoruz."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz yarın Azerbaycan'a gidecek
Doğum yardımında en büyük pay "birinci" çocukların oldu
Deprem bölgesinin en küçük hak sahibi yeni yuvasında
Kars ve Ardahan'da soğuk hava etkisini sürdürüyor
Türkiye, 1963'teki "Kanlı Noel" katliamında hayatını kaybeden Kıbrıslı Türkleri andı

Benzer haberler

Türkiye'nin ilk Sıfır Atık Okulu'nda yaklaşık 30 bin öğrenciye çevre eğitimi verildi

Türkiye'nin ilk Sıfır Atık Okulu'nda yaklaşık 30 bin öğrenciye çevre eğitimi verildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 300 metre uzunluğundaki uçak gemimizin inşa süreçlerini başlattık

Emine Erdoğan'dan Bağımsızlık Öncüleri Zirvesi'ne ilişkin paylaşım

Emine Erdoğan'dan Bağımsızlık Öncüleri Zirvesi paylaşımı

Emine Erdoğan'dan Bağımsızlık Öncüleri Zirvesi paylaşımı
AA foto muhabiri Jadallah, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü'ne layık görüldü

AA foto muhabiri Jadallah, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü'ne layık görüldü
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Filistin halkının yanında eğilmeden, bükülmeden dimdik duruyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Filistin halkının yanında eğilmeden, bükülmeden dimdik duruyoruz
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet