Gündem

Emine Erdoğan'dan Bağımsızlık Öncüleri Zirvesi'ne ilişkin paylaşım

Emine Erdoğan, Türkiye Yeşilay Cemiyeti tarafından düzenlenen ve kendisinin de konuşma yaptığı Bağımsızlık Öncüleri Zirvesi'ne ilişkin paylaşımda bulundu.

Koray Taşdemir  | 20.12.2025 - Güncelleme : 20.12.2025
Emine Erdoğan'dan Bağımsızlık Öncüleri Zirvesi'ne ilişkin paylaşım

İstanbul

Emine Erdoğan, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımında, "İyileşme yolunda emek veren her bireyin, kendi değerini yeniden keşfettiği, hayatın sunduğu güzelliklere yeniden tutunduğu bir yolculuk temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

Paylaşımda, zirveye ilişkin görüntülere de yer verildi.

