Emine Erdoğan'dan Bağımsızlık Öncüleri Zirvesi'ne ilişkin paylaşım
Emine Erdoğan, Türkiye Yeşilay Cemiyeti tarafından düzenlenen ve kendisinin de konuşma yaptığı Bağımsızlık Öncüleri Zirvesi'ne ilişkin paylaşımda bulundu.
İstanbul
Emine Erdoğan, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımında, "İyileşme yolunda emek veren her bireyin, kendi değerini yeniden keşfettiği, hayatın sunduğu güzelliklere yeniden tutunduğu bir yolculuk temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.
Paylaşımda, zirveye ilişkin görüntülere de yer verildi.
- Emine Erdoğan: 'Bağımsız Gelecek, Sağlıklı Nesiller' anlayışıyla 2026'yı 'Bağımsızlık Yılı' ilan ediyoruz
