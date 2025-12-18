Dolar
42.73
Euro
50.30
Altın
4,367.53
ETH/USDT
2,935.10
BTC/USDT
88,047.00
BIST 100
11,335.05
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ankara’da "15. Uluslararası Tarım Orman ve İnsan Fotoğraf Yarışması Ödül Töreni”nde konuşuyor.
logo
Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Filistin halkının yanında eğilmeden, bükülmeden dimdik duruyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hakkı haykırmayı şiar edinmiş bir ülke ve yönetim olarak Filistin halkının yanında eğilmeden, bükülmeden dimdik duruyoruz." dedi.

18.12.2025 - Güncelleme : 18.12.2025
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Filistin halkının yanında eğilmeden, bükülmeden dimdik duruyoruz

Ankara

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri programında konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasında öne çıkan başlıklar şöyle;

"Gazze'deki vahşi soykırımı dünyaya ifşa eden, gerçekleri medeni denilen dünyanın yüzüne çarpan Ali kardeşimiz, AA'mızın foto muhabiri olarak görev yapıyor.

(Ali Jadallah) Kadrajından yansıyanlar sadece Gazze'deki katliamın korkunç boyutlarını değil Filistin halkının haklı direnişini insanlığın gündemine getirdi.

Hakkı haykırmayı şiar edinmiş bir ülke ve yönetim olarak Filistin halkının yanında eğilmeden, bükülmeden dimdik duruyoruz.

Gazze'de yaşananların unutulmaması ve adaletin tecellisi için bundan sonra da her cephede mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz.

Gazze soykırımında TRT ve Anadolu Ajansımız başta olmak üzere Türk basın kuruluşları gerçekten yürekli bir duruş sergiledi.

Küresel kültür savaşlarında yerli ve milli olan kültür değerlerimizi evrensel bir bakış açısıyla harmanlamalı, yeniden üretmeli, yeniden inşa etmeliyiz.

Her alanda sınırsız tüketimi teşvik eden, insanı edilgen hale getiren cendereden ancak köklerimize tutunarak kurtulabiliriz."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kayseri'deki Çocuk Cezaevi'nde Yeşilay ERVA Spor Okulu açıldı
Bakan Fidan, BM Kıbrıs Temsilcisi Cuellar ile bir araya geldi
Siber Güvenlik Başkanlığından e-Devlet Kapısı'nın 17. kuruluş yılına ilişkin açıklama
RTÜK'ten iki dijital platform ve üç radyoya idari para cezası
İletişim Başkanlığınca, Türk dünyasını hedef alan dezenformasyona ilişkin panel düzenlendi

Benzer haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Filistin halkının yanında eğilmeden, bükülmeden dimdik duruyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Filistin halkının yanında eğilmeden, bükülmeden dimdik duruyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, YSK Başkanı Yener'i kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ATO Başkanı Baran'ın da aralarında bulunduğu heyeti kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze'de hayatını kaybeden Hind Rajab'ın ailesini kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze'de hayatını kaybeden Hind Rajab'ın ailesini kabul etti
Fatih Altaylı'nın "Cumhurbaşkanını tehdit" suçundan yargılandığı davada gerekçeli karar açıklandı

Fatih Altaylı'nın "Cumhurbaşkanını tehdit" suçundan yargılandığı davada gerekçeli karar açıklandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'nin güçlü olmak dışında seçeneği yoktur

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'nin güçlü olmak dışında seçeneği yoktur
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet