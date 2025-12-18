Cumhurbaşkanı Erdoğan: Filistin halkının yanında eğilmeden, bükülmeden dimdik duruyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hakkı haykırmayı şiar edinmiş bir ülke ve yönetim olarak Filistin halkının yanında eğilmeden, bükülmeden dimdik duruyoruz." dedi.
Ankara
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri programında konuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasında öne çıkan başlıklar şöyle;
"Gazze'deki vahşi soykırımı dünyaya ifşa eden, gerçekleri medeni denilen dünyanın yüzüne çarpan Ali kardeşimiz, AA'mızın foto muhabiri olarak görev yapıyor.
(Ali Jadallah) Kadrajından yansıyanlar sadece Gazze'deki katliamın korkunç boyutlarını değil Filistin halkının haklı direnişini insanlığın gündemine getirdi.
Hakkı haykırmayı şiar edinmiş bir ülke ve yönetim olarak Filistin halkının yanında eğilmeden, bükülmeden dimdik duruyoruz.
Gazze'de yaşananların unutulmaması ve adaletin tecellisi için bundan sonra da her cephede mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz.
Gazze soykırımında TRT ve Anadolu Ajansımız başta olmak üzere Türk basın kuruluşları gerçekten yürekli bir duruş sergiledi.
Küresel kültür savaşlarında yerli ve milli olan kültür değerlerimizi evrensel bir bakış açısıyla harmanlamalı, yeniden üretmeli, yeniden inşa etmeliyiz.
Her alanda sınırsız tüketimi teşvik eden, insanı edilgen hale getiren cendereden ancak köklerimize tutunarak kurtulabiliriz."