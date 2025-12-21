Dolar
Gündem

Bakan Kurum, Hatay'da, 455 bininci afet konutu teslimi öncesi incelemelerde bulundu

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 27 Aralık'ta gerçekleşecek 455 bininci afet konutu teslim töreni öncesi Hatay'daki son hazırlıkları yerinde inceledi.

Zehra Tekeci Eser  | 21.12.2025 - Güncelleme : 21.12.2025
Bakan Kurum, Hatay'da, 455 bininci afet konutu teslimi öncesi incelemelerde bulundu

Ankara

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, deprem bölgesindeki son teslim töreni 27 Aralık Cumartesi günü asrın inşa seferberliğinin sembol kenti Hatay'da yapılacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle, depremzede vatandaşların katılımıyla yapılması planlanan tören öncesinde Hatay'daki Cumhuriyet Caddesi'ni ziyaret eden Bakan Kurum, burada basın açıklaması yaptıktan sonra kentte son aşamaya gelen inşa çalışmalarını incelemek için şantiyeleri dolaştı.

Bakan Kurum, Atatürk Caddesi, Uzun Çarşı, Kemalpaşa Caddesi ve Kurtuluş Caddesi'nde incelemelerde bulundu.

"Binalarımız bitti, sizi çaya bekliyoruz"

İncelemeler sırasında bir binanın balkonundan Bakan Kurum'a seslenen işçiler, "Binalarımız bitti, sizi çaya bekliyoruz." diye konuştu.

Geçen hafta TBMM Genel Kurulu'ndaki bütçe görüşmeleri sırasında Bakan Kurum'u eleştiren DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit'in "Sanırsınız Çevre Şehircilik Bakanı değil de şantiye şefi" sözlerini hatırlatan şantiye şeflerinden biri ise Kurum'un yanına gelerek, "Bir şantiye şefi olarak sizinle gurur duyuyorum." dedi.

Hatay'daki ziyaretlerine ilişkin NSosyal hesabından paylaşımda bulunan Kurum, "Kardeşlerimizi görmek için geldik, hayır dualarıyla uğurlandık. 27 Aralık'ta yeniden kavuşmak üzere." ifadesini kullandı.

