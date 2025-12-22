Dolar
logo
Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu'na ilişkin paylaşım

Mikail Bıyıklı, İrem Demir  | 22.12.2025 - Güncelleme : 22.12.2025
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu'na ilişkin paylaşım

İstanbul

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda kabul edilen 2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin hayırlı olmasını diledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Bu akşam Türkiye Büyük Millet Meclisimizde kabul edilen 2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin ülkemiz, milletimiz ve ekonomimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Bu süreçte yoğun bir mesai harcayan Gazi Meclisimize ve milletvekillerimize teşekkür ediyorum. 2026 yılı bütçemiz hayırlı, uğurlu olsun." ifadelerini kullandı.

