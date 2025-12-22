Dolar
42.81
Euro
50.36
Altın
4,436.04
ETH/USDT
3,032.60
BTC/USDT
89,461.00
BIST 100
11,311.06
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Rusya Devlet Başkanı Putin ile Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev, ikili ilişkileri görüştü

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, ikili ilişkileri ele aldı.

Dmitri Chirciu  | 22.12.2025 - Güncelleme : 22.12.2025
Rusya Devlet Başkanı Putin ile Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev, ikili ilişkileri görüştü

Moskova

Kremlin Sarayından yapılan açıklamaya göre, Putin ile Tokayev, Rusya'nın St.Petersburg kentinde yapılan Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) üye ülke liderlerinin gayriresmi görüşmesinin ardından bir araya geldi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Görüşmenin basına açık kısmında konuşan Putin, Rusya-Kazakistan arasındaki ilişkilerin tüm yönlerde geliştiğini belirterek, "Tartışmalı veya karmaşık sorunumuz yok. Ancak yine, ele alabileceğimiz konu çok." dedi.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev de Rusya ile ilişkilerin geliştiğini dile getirerek, "Bu yıl ikili ilişkiler için başarılı geçti. Stratejik ortaklık ve ittifak çerçevesindeki işbirliği önceliğimizdir. Stratejik ortaklığın geliştirilmesine yönelik işbirliği ve çalışmalarımız, halklarımızın temel çıkarlarıyla örtüşüyor." değerlendirmesinde bulundu.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bakan Kurum'dan deprem bölgesi için "Tohum" filmi paylaşımı
Türk askerinin Libya'daki görev süresi uzatıldı
Dışişleri Bakanı Fidan, Suriye'de Kasyun Dağı'ndan Şam'ı seyretti
MİT, terör örgütü DEAŞ'ın sözde yöneticilerinden Mehmet Gören'i Türkiye'ye getirdi
Galata Köprüsü'nde 1 Ocak'ta düzenlenecek Filistin eylemi için ortak çağrı

Benzer haberler

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Ryabkov: Ukrayna'da geçici ateşkese karşıyız

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Ryabkov: Ukrayna'da geçici ateşkese karşıyız

Rusya Devlet Başkanı Putin ile Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev, ikili ilişkileri görüştü

ABD Başkan Yardımcısı, "Ukraynalıların Donetsk'i nihayetinde kaybedebileceklerini kabul ettiklerini" savundu

Rusya'da WhatsApp'a erişim sorunu yaşanıyor

Rusya'da WhatsApp'a erişim sorunu yaşanıyor
AB, Rusya'ya ekonomik yaptırımların süresini uzattı

AB, Rusya'ya ekonomik yaptırımların süresini uzattı
AP: Batılı istihbarat, Rusya'nın Starlink uydularını hedef alan silah geliştirdiğinden şüpheleniyor

AP: Batılı istihbarat, Rusya'nın Starlink uydularını hedef alan silah geliştirdiğinden şüpheleniyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet