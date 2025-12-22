Dolar
42.82
Euro
50.41
Altın
4,424.56
ETH/USDT
3,046.50
BTC/USDT
89,809.00
BIST 100
11,312.84
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

MİT, terör örgütü DEAŞ'ın sözde yöneticilerinden Mehmet Gören'i Türkiye'ye getirdi

Milli İstihbarat Teşkilatının (MİT) düzenlediği operasyonla terör örgütü DEAŞ'ın sözde yöneticilerinden Mehmet Gören, Afganistan-Pakistan bölgesinde yakalanarak Türkiye'ye getirildi.

Yusuf Soykan Bal  | 22.12.2025 - Güncelleme : 22.12.2025
MİT, terör örgütü DEAŞ'ın sözde yöneticilerinden Mehmet Gören'i Türkiye'ye getirdi

Ankara

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre MİT, yaptığı istihbari çalışmalar sonucu, Afganistan-Pakistan sınırında terör örgütü DEAŞ bünyesinde faaliyet yürüten Türk kökenli bir şahsın bulunduğunu tespit etti.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Bahse konu şahsın, aynı zamanda terör örgütü DEAŞ'a ait kamplarda aktif görev alarak zaman içerisinde yöneticiliğe kadar yükseldiği öğrenildi.

Şahsın, Türkiye'den Afganistan-Pakistan alanına örgüt unsuru aktarımında aktif rol oynayan ve geçmiş dönemde yakalanıp Türkiye'ye getirilerek tutuklanan "Abu Yasir Al Turki" kod adlı Özgür Altun ile faaliyet yürüttüğü belirlendi.

Ayrıca şahsın Afganistan, Pakistan, Türkiye ve Avrupa'da yaşayan sivil halka yönelik intihar eylemi yapmayı kabul ettiği yönünde bilgilere ulaşıldı.

MİT’in yürüttüğü istihbarat çalışmaları neticesinde, DEAŞ sözde Horasan vilayeti (ISKP) bünyesinde yönetici olan ve terör örgütü DEAŞ adına intihar eylemi yapmak üzere görevlendirilen şahsın "Yahya" kod adlı Mehmet Gören olduğu tespit edildi.

MİT, Gören'in Türkiye’den Afganistan-Pakistan alanına geçiş yaptığı ve Afganistan-Pakistan alanındaki DEAŞ kamplarında faaliyet yürüterek yöneticiliğe kadar yükseldiğini belirledi.

Gören'in Pakistan’da DEAŞ unsurlarına yönelik düzenlenen hava saldırılarından da sağ olarak kurtulduğu öğrenildi.

Buna yönelik yürütülen hassas çalışmalar kapsamında Gören’in güncel konumu tespit edildi ve Afganistan-Pakistan alanında MİT tarafından yakalanarak Türkiye'ye getirildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
MİT, terör örgütü DEAŞ'ın sözde yöneticilerinden Mehmet Gören'i Türkiye'ye getirdi
Galata Köprüsü'nde 1 Ocak'ta düzenlenecek Filistin eylemi için ortak çağrı
Bakan Fidan: SDG'nin (Şam yönetimiyle entegrasyon görüşmelerinde) ilerleme kaydetmeye niyeti olmadığını görüyoruz
Bakan Uraloğlu, Turistik Doğu Ekspresi'nin yeni sezondaki ilk seferini uğurladı
İletişim Başkanı Duran'dan Sarıkamış Harekatı'nın 111. yıl dönümü mesajı

Benzer haberler

MİT, terör örgütü DEAŞ'ın sözde yöneticilerinden Mehmet Gören'i Türkiye'ye getirdi

MİT, terör örgütü DEAŞ'ın sözde yöneticilerinden Mehmet Gören'i Türkiye'ye getirdi

Suriye Dışişleri Bakanlığından terör örgütü DEAŞ'a karşı mücadelede kararlılık vurgusu

Trump, Suriye'deki DEAŞ unsurlarını hedef alan bir askeri operasyon başlattıklarını duyurdu

ABD Savunma Bakanı, Suriye'de 13 Aralık'taki saldırının ardından operasyon başlattıklarını açıkladı

ABD Savunma Bakanı, Suriye'de 13 Aralık'taki saldırının ardından operasyon başlattıklarını açıkladı
CENTCOM: Suriye'de terörle mücadelede temmuzdan bu yana yaklaşık 80 operasyon düzenlendi

CENTCOM: Suriye'de terörle mücadelede temmuzdan bu yana yaklaşık 80 operasyon düzenlendi
ABD ordusu: Suriye'de DEAŞ militanının saldırısında 2 ABD askeri ve 1 ABD vatandaşı öldü

ABD ordusu: Suriye'de DEAŞ militanının saldırısında 2 ABD askeri ve 1 ABD vatandaşı öldü
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet