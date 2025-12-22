Dolar
42.82
Euro
50.41
Altın
4,421.93
ETH/USDT
3,036.90
BTC/USDT
89,463.00
BIST 100
11,311.11
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

ABD Başkan Yardımcısı, "Ukraynalıların Donetsk'i nihayetinde kaybedebileceklerini kabul ettiklerini" savundu

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, Ukrayna ve Rusya arasında yürütülen görüşmelerde toprak meselesinde tutumların netleştiğini ifade ederek, "Ukraynalıların, Donetsk'i nihayetinde kaybedebileceklerini özel görüşmelerde kabul ettiklerini" ileri sürdü.

Yasin Yorgancı  | 22.12.2025 - Güncelleme : 22.12.2025
ABD Başkan Yardımcısı, "Ukraynalıların Donetsk'i nihayetinde kaybedebileceklerini kabul ettiklerini" savundu

Ankara

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, Ukrayna ve Rusya arasında yürütülen görüşmelerde toprak meselesinde tutumların netleştiğini ifade ederek, Rusya'nın Donetsk üzerinde "tam toprak kontrolü" istediğini ve "Ukraynalıların, Donetsk'i nihayetinde kaybedebileceklerini özel görüşmelerde kabul ettiklerini" ileri sürdü.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

İngiltere merkezli UnHerd sitesi yazarlarından Sohrab Ahmari'ye röportaj veren Vance, Rusya ve Ukrayna arasındaki ateşkes görüşmeleri ve ABD iç siyasetine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Vance, Rusya ve Ukrayna'nın özellikle toprak meselesinde tutumlarının netleştirdiğini dile getirerek, Rusya'nın Donetsk üzerinde tam toprak kontrolü istediğini, Ukrayna'nın ise bunu ciddi bir güvenlik tehdidi olarak gördüğünü aktardı.

"Ukraynalıların Donetsk'i nihayetinde kaybedebileceklerini özel görüşmelerde kabul ettiklerini" savunan Vance, toprak tavizi meselesinin, müzakerelerde önemli bir gecikmeye yol açtığı görüşünü paylaştı.

Vance, Rusya-Ukrayna Savaşı'na ilişkin yürütülen müzakerelerde tarafların açık ve kapalı başlıkları daha net biçimde ortaya koyduğunu belirterek, ilerleme sağlandığını ancak barışçıl bir çözüme ulaşılıp ulaşılamayacağından emin olmadığını söyledi.

Avrupa'nın "kendi kendine yetmesi gerektiği" vurgusu

NATO ile Rusya arasında gerilimin arttığı bir dönemde, ABD Başkanı Donald Trump'ın Avrupa'yı hedef alan söylemleri hatırlatılan Vance, ABD'nin Avrupa ittifakını zayıflatmak ya da Avrupalıları birbirine düşürmek gibi bir hedefi olmadığını, Avrupa'dan beklentilerinin daha fazla "kendi kendine yetebilirlik" olduğu değerlendirmesinde bulundu.

Vance, Avrupa'nın "ekonomik ve kültürel durgunluk işaretleri gösterdiğini" savunarak, ABD'nin daha güçlü, daha özgüvenli ve daha dinamik bir Avrupa istediğini vurguladı.

ABD'nin köklerinin Avrupa medeniyetine dayandığını hatırlatan Vance, Washington yönetiminin Avrupa'nın güçlenmesi yönünde politikalar izlediğini, ancak bunun büyük ölçüde Avrupalıların kendi sorumluluğunda olduğunu kaydetti.

Vance, bazı Avrupa ülkelerinde radikal görüşlere yakın olduğunu savunduğu isimlerin yerel düzeyde siyasi başarılar elde ettiğini, uzun vadede bu tür ideolojilerin nükleer güce sahip ülkelerde etkili olmasının ihtimal dışı olmadığını ve bunun ABD'nin güvenliği açısından ciddi sonuçlar doğurabileceğini öne sürdü.

ABD ile Avrupa arasında kültürel değişim, eğitim ve askeri işbirliğinin sürmesini istediklerini vurgulayan Vance, bu ilişkinin sağlam bir kültürel zemin olmadan sürdürülemeyeceğini ve uzun vadede bu zeminin aşınma riski bulunduğunu belirtti.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
MİT, terör örgütü DEAŞ'ın sözde yöneticilerinden Mehmet Gören'i Türkiye'ye getirdi
Galata Köprüsü'nde 1 Ocak'ta düzenlenecek Filistin eylemi için ortak çağrı
Bakan Fidan: SDG'nin (Şam yönetimiyle entegrasyon görüşmelerinde) ilerleme kaydetmeye niyeti olmadığını görüyoruz
Bakan Uraloğlu, Turistik Doğu Ekspresi'nin yeni sezondaki ilk seferini uğurladı
İletişim Başkanı Duran'dan Sarıkamış Harekatı'nın 111. yıl dönümü mesajı

Benzer haberler

ABD Başkan Yardımcısı, "Ukraynalıların Donetsk'i nihayetinde kaybedebileceklerini kabul ettiklerini" savundu

ABD Başkan Yardımcısı, "Ukraynalıların Donetsk'i nihayetinde kaybedebileceklerini kabul ettiklerini" savundu

Rusya'da WhatsApp'a erişim sorunu yaşanıyor

AB, Rusya'ya ekonomik yaptırımların süresini uzattı

AP: Batılı istihbarat, Rusya'nın Starlink uydularını hedef alan silah geliştirdiğinden şüpheleniyor

AP: Batılı istihbarat, Rusya'nın Starlink uydularını hedef alan silah geliştirdiğinden şüpheleniyor
Moskova'da otomobile yerleştirilen patlayıcının infilak etmesi sonucu Tümgeneral Fanil Sarvarov öldü

Moskova'da otomobile yerleştirilen patlayıcının infilak etmesi sonucu Tümgeneral Fanil Sarvarov öldü
Güney Afrika'nın Paris Büyükelçisi'nin ölümü, diplomatların "şüpheli" ölümlerini akıllara getirdi

Güney Afrika'nın Paris Büyükelçisi'nin ölümü, diplomatların "şüpheli" ölümlerini akıllara getirdi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet