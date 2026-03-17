AB: Rusya ile gelecekte diyalog kurmaya hazırlanmalıyız

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Antonio Costa, Rusya ile gelecekte diyalog kurmaya hazırlanmak gerektiğini ancak şimdi bunun için doğru zaman olmadığını belirtti.

Şerife Çetin  | 17.03.2026 - Güncelleme : 17.03.2026
AB: Rusya ile gelecekte diyalog kurmaya hazırlanmalıyız

Brüksel

Belçika'nın resmi ajansı Belga'daki habere göre, Costa temel gündemin "Avrupa'nın güvenliği ve Ukrayna'da barışın sağlanması" olarak kalmaya devam etmesi gerektiğini kaydetti.

Costa, Rusya'ya ekonomik baskının sürmesi gerektiğini vurgulayarak, aynı zamanda Ukrayna'ya da gerekli desteğin sağlanmasının öneminin altını çizdi.

AB'nin Rusya'ya enerji bağımlılığını sonlandırmaya çalıştığını ve fiyat müzakeresine girmediğini aktaran Costa, Rusya ile gelecekte diyalog kurmaya hazırlanmak gerektiğini ancak şimdi bunun için doğru zaman olmadığını ifade etti.

Costa, Macaristan'ın Ukrayna'ya fonları engellemesine ilişkin ise üye ülkelerin gözdağı verme girişimlerini kınadı.

Belçika Başbakanı Bart De Wever, Avrupa’nın Rusya ile ilişkileri yeniden normalleştirmesi ve ucuz enerjiye yeniden erişim sağlaması gerektiğini, bu görüşü paylaşan diğer liderlerin ise bunu açıkça dile getirmeye cesaret edemediğini söylemişti.



DENEYAP Türkiye'nin 2026 başvuruları 30 Mart'a kadar sürecek
Ramazan Bayramı öncesi market denetimleri yoğunlaştırıldı
JAK ve turizm jandarması Palandöken'de kayak güvenliği için yoğun mesai yapıyor
Özel ekibin 7 yıl sonra bulduğu kayıp çocuğun annesi köy köy gezerek oğlunu aramış
Bolu'nun Gölköy Barajı'nda doluluk oranı yüzde 100’e ulaştı

AB: Rusya ile gelecekte diyalog kurmaya hazırlanmalıyız

AB: Rusya ile gelecekte diyalog kurmaya hazırlanmalıyız

AB Yüksek Temsilcisi, bilişsel savaşların demokrasileri ciddi şekilde zayıflattığı konusunda uyardı

Türk turizm sektörünün Rusya'daki liderliğini bu yıl da koruması bekleniyor

Rusya Dışişleri Bakanlığı, ABD, İsrail ve İran'a, saldırıları durdurmaları çağrısını yineledi

Rusya Dışişleri Bakanlığı, ABD, İsrail ve İran'a, saldırıları durdurmaları çağrısını yineledi
Gazprom 2025'te 11,2 milyar ruble net kar elde etti

Gazprom 2025'te 11,2 milyar ruble net kar elde etti
AB'den Çin ve İran şirketlerine siber saldırı yaptırımı

AB'den Çin ve İran şirketlerine siber saldırı yaptırımı
