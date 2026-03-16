Gazprom 2025'te 11,2 milyar ruble net kar elde etti

Rus enerji şirketi Gazprom'un, 2025'te 11,2 milyar ruble (yaklaşık 138 milyon dolar) net kar elde ettiği bildirildi.

Emre Gürkan Abay  | 16.03.2026 - Güncelleme : 16.03.2026
Moskova

Gazprom tarafından yayımlanan rapora göre, şirket gelirleri geçen yıl 2024'e göre yüzde 7 azalarak 5,8 trilyon rubleye geriledi.

Rus şirket, gelirlerdeki bu düşüşe karşın yılı 11,2 milyar ruble net karla tamamladı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

2022'de 1,2 trilyon ruble net kar elde eden Gazprom'un özellikle Avrupa'ya doğal gaz ihracatı, yaptırımlar nedeniyle önemli oranda geriledi. Şirket, 2023'ü de 629 milyar ruble, 2024'ü de 1 trilyon ruble zararla kapatmıştı.

Rusya'nın enerjide ana pazarlarından Avrupa'ya ihracatı yaptırımlardan ötürü önemli oranda azalırken, ülke söz konusu kaybını başta Çin olmak üzere Asya pazarlarına ihracatı artırarak telafi etmek istiyor.

