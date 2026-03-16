Dolar
44.16
Euro
50.78
Altın
4,987.88
ETH/USDT
2,271.30
BTC/USDT
73,197.00
BIST 100
12,956.72
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Tel Aviv’den son duruma ilişkin yayındayız Beyrut’un Dahiye bölgesinden son duruma ilişkin yayındayız. İlber Ortaylı için Fatih Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. VTR
logo
Dünya

Berlin Brandenburg Havalimanı'nda 24 saatlik uyarı grevi kararı

Ver.di sendikası, havalimanı işvereninin yüzde 1'lik ücret artışı teklifini "provokasyon" olarak nitelendirerek 2 bin çalışanı uyarı grevine çağırdı.

Bahattin Gönültaş  | 16.03.2026 - Güncelleme : 16.03.2026
Berlin

Almanya'da Birleşmiş Hizmet Sektörü Sendikası (Ver.di), Berlin Brandenburg Havalimanı'nda (BER) çalışan yaklaşık 2 bin personel için 18 Mart Çarşamba günü tam günlük uyarı grevi çağrısında bulundu.

Sendikadan yapılan açıklamada, işveren tarafının müzakerelerde "müzakere edilebilir" bir teklif sunmayı reddetmesi üzerine iş bırakma kararının alındığı belirtildi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Müzakerelerin ikinci turunda işveren tarafının 2028 sonuna kadar yıllık yaklaşık yüzde 1 artış öngören teklifi, sendika tarafından sert tepkiyle karşılandı.

Sendikanın Baş Müzakerecisi Holger Rösler, konuya ilişkin değerlendirmesinde söz konusu teklifi "ciddiyetsiz bir provokasyon" olarak nitelendirerek, "Yaşam maliyetlerinin hızla arttığı bir dönemde yıllık yüzde 1'lik artış önermek, çalışanların emeğine saygısızlıktır. Bu teklif, çalışanlar için ciddi bir reel ücret kaybı anlamına gelmektedir." ifadelerini kullandı.

Sendika, havalimanı işletmecisi FBB'den çalışanlar için yüzde 6 veya grup bazında ayda en az 250 avro ek ücret artışı talep ediyor. Sendika ayrıca üyeleri için bir gün ek izin ve 12 aylık bir sözleşme süresi istiyor.

İşverenlerin çıraklık eğitimi anlaşmasını yeniden müzakere etmeyi reddetmesinin de taraflar arasındaki gerilimi tırmandıran bir diğer unsur olduğu belirtildi.

18 Mart’ta yapılacak grev, mevcut ücret müzakereleri turundaki ilk uyarı grevi olma özelliğini taşıyor. Grevin yer hizmetleri, güvenlik ve bagaj işlemlerini kapsayan operasyonel süreçlerde ciddi aksamalara yol açması bekleniyor.

Son haftalarda Lufthansa'da yaşanan grevlerin ardından Frankfurt ve Münih gibi merkezlerde iç hat uçuşları durma noktasına gelmişti.

Taraflar, bir sonraki müzakere turu için 25 Mart'ta yeniden masaya oturacak.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet