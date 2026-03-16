Irak'ın Enbar vilayetinde Haşdi Şabi'ye düzenlenen saldırıda 6 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
Irak'ın Suriye sınırındaki Enbar vilayetinde, Haşdi Şabi'ye düzenlenen saldırıda, 6 kişinin öldüğü, 4 kişinin yaralandığını belirtildi.
Bağdat
Haşdi Şabi tarafından konuyla ilgili yazılı açıklama yapıldı.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Açıklamada, "Enbar iline bağlı Kaim ilçesindeki 'Şehit Haydar' kontrol noktası siyonist bir saldırıyla hedef alındı. Saldırıda 6 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı." denildi.
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.