Dünya

Irak'ta Haşdi Şabi'ye hava saldırısı: 1 yaralı

Irak’ın Babil vilayetine bağlı Curf en-Nasr nahiyesinde, Haşdi Şabi'ye ait El-Cezire Operasyonlar Komutanlığına bağlı sağlık birimi, hava saldırısına maruz kaldı.

Haydar Karaalp  | 22.03.2026 - Güncelleme : 22.03.2026
Bağdat

Haşdi Şabi tarafından yapılan açıklamada, söz konusu mevkiye 4 ayrı hava saldırısı düzenlendiği belirtildi.

Saldırıda sağlık biriminde görevli 1 personelin yaralandığı ve hedef alınan noktada maddi hasar meydana geldiği aktarıldı.

Açıklamada saldırı “ABD-İsrail kaynaklı” olarak nitelendirilirken, Haşdi Şabi güçlerinin bölgede güvenliği sağlama ve ülkenin egemenliğini koruma görevini sürdürdüğü ifade edildi.

Polonya, Irak’ta görev yapan askerlerini tahliye etti

Erbil'de, ABD’nin Harir Askeri Üssü'nün de yer aldığı bölgeye düzenlenen saldırı sonrası yangın çıktı

Iraklılar, savaş korkusu ve gerilim altında bayrama hazırlanıyor

Irak'ın Basra Körfezi'ndeki askeri deniz üssüne İHA saldırısı

