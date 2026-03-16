Yurt genelinde Kadir Gecesi idrak ediliyor.
Dünya

Rusya Dışişleri Bakanlığı, ABD, İsrail ve İran'a, saldırıları durdurmaları çağrısını yineledi

Rusya Dışişleri Bakanlığı, ABD, İsrail ve İran'a, saldırıları durdurmaları ve durumu diplomatik yollarla çözmeleri çağrısını yineledi.

Dmitri Chirciu  | 16.03.2026 - Güncelleme : 16.03.2026
Moskova

Bakanlıktan Orta Doğu bölgesindeki krize ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

İsrail ile ABD'nin Orta Doğu'daki eylemlerinin eleştirildiği açıklamada, şunlar kaydedildi:

"ABD ve İsrail, İran'a yönelik sinsice sebepsiz saldırı düzenleyerek, Orta Doğu'da benzeri görülmemiş şiddet döngüsünü başlattı ve bunun sonu görünmüyor. ABD ile İsrail'in saldırganlığı sonucu binlerce kişi hayatını kaybetti, sivil altyapı hasar gördü. Komşu ülkeler de İran'ın misilleme saldırılarından zarar görüyor. Küresel ekonomi için hayati önem taşıyan Hürmüz Boğazı'ndaki gemi trafiği felç oldu."

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Basra Körfezi bölgesinin kaotik ve belirsiz duruma sürüklendiği belirtilen açıklamada, "Washington ve Tel Aviv'in başlattığı bu maceranın ekonomiye sonuçlarının tüm dünyada hissedildiği" vurgulandı.

Tarafların müzakereler yerine saldırıları sürdürdüğüne işaret edilen açıklamada, "Tüm taraflara çatışmaları derhal sonlandırma, durumu siyasi ve diplomatik çözüm yoluna döndürme yönündeki çağrımızı yineliyoruz. Öncelikle, sivil unsurlara ve altyapılara yönelik saldırılardan vazgeçilmesi, hem Basra Körfezi'ndeki Arap ülkelerinde hem de İran'da sivillerin ölümüne ve acı çekmesine son verilmesi gerekiyor." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, Rusya'nın meselenin uzun vadeli çözümüne destek sağlamaya hazır olduğu kaydedildi.

