Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kocaeli'deki yangında hayatını kaybedenler için taziye mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kocaeli'nin Dilovası ilçesindeki kozmetik fabrikasında çıkan yangınla ilgili olarak, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı başta olmak üzere ilgili birimlerin soruşturma başlattığını bildirdi.

Zafer Fatih Beyaz  | 08.11.2025 - Güncelleme : 08.11.2025
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kocaeli'deki yangında hayatını kaybedenler için taziye mesajı

Ankara

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, yangında yaşamını yitirenlere Allah'tan rahmet dileyerek, "Yangınla alakalı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımız başta olmak üzere ilgili birimlerimiz soruşturmalarına başlamıştır. Yangında vefat eden kardeşlerimizin ailelerine, yakınlarına başsağlığı dileklerimi iletiyor, yaralılarımıza acil şifalar temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

