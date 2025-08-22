Dolar
logo
Gündem

Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde yangın

Samsun'un Bafra ilçesinde bulunan ve UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde çıkan yangında 15 dönümlük sazlık alan zarar gördü.

Emre Dilek  | 22.08.2025 - Güncelleme : 22.08.2025
Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde yangın

Samsun

​Doğanca Mahallesi'nde yer alan Kuş Cenneti'nin sazlık alanında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın meydana geldi.

​Ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangında, yaklaşık 15 dönümlük sazlık alanın olumsuz etkilendiği öğrenildi.

İhbar edilmesi üzerine bölgeye jandarma ve orman işletme itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde yangın
