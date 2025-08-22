Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde yangın
Samsun'un Bafra ilçesinde bulunan ve UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde çıkan yangında 15 dönümlük sazlık alan zarar gördü.
Samsun
Doğanca Mahallesi'nde yer alan Kuş Cenneti'nin sazlık alanında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın meydana geldi.
Ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangında, yaklaşık 15 dönümlük sazlık alanın olumsuz etkilendiği öğrenildi.
İhbar edilmesi üzerine bölgeye jandarma ve orman işletme itfaiye ekipleri sevk edildi.