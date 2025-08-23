Dolar
40.94
Euro
48.02
Altın
3,372.59
ETH/USDT
4,714.60
BTC/USDT
115,000.00
BIST 100
11,372.33
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
DRON - TCG Anadolu, “Mavi Vatanda Zafer Yolculuğu” kapsamında Sarayburnu’na giriş yapıyor “İstanbul Boğazı'ndan Gazze'yi selamlama” etkinliği kapsamında Karaköy'den kalkan deniz taşıtları, konvoy oluşturarak Üsküdar Sahili Kız Kulesi Mevkii'ne hareket ediyor
logo
Gündem

Eymir Gölü yakınlarındaki ormanlık alanı yakmaya çalışan şüpheli tutuklandı

Ankara'da Eymir Gölü yakınlarındaki ormanlık alanda yangın çıkarmaya çalıştığı belirlenen şüpheli tutuklandı.

Hüseyin Cem Dağıstanlı  | 23.08.2025 - Güncelleme : 23.08.2025
Eymir Gölü yakınlarındaki ormanlık alanı yakmaya çalışan şüpheli tutuklandı

Ankara

Edinilen bilgiye göre, 20 Ağustos'ta saat 18.30 sıralarında bölgede yanmaya başlayan kuru otlar vatandaşların da desteğiyle kısa sürede söndürüldü.

Olayla ilgili inceleme başlatan Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, yangın sırasında olay yerinde bulunan S.A.H'nin bilgisine başvurdu.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

S.A.H, eşiyle spor yapmak için ODTÜ Ormanı'na girdikleri sırada 1,70–1,80 boylarında, mavi tişörtlü bir kişinin alandan çıktığını gördüklerini, ormana girdiklerinde ise 10 metre aralıklarla kuru otların yandığını fark ettiklerini söyledi.

Ekiplerin çalışması sonucu yangını çıkardığı tespit edilen D.P. kısa sürede yakalandı.

İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Şanlıurfa'da termometreler 55 dereceyi gösterdi
İzmir Körfezi'nde yeniden başlayan balık ölümleri sürüyor
Dışişleri Bakanlığından İsrail'in saldırıları ve ablukası nedeniyle Gazze'de yaşanan kıtlığa ilişkin açıklama
Eymir Gölü yakınlarındaki ormanlık alanı yakmaya çalışan şüpheli tutuklandı
Çanakkale'deki orman yangını 150 ağaç bulunan zeytinliği teğet geçti

Benzer haberler

Eymir Gölü yakınlarındaki ormanlık alanı yakmaya çalışan şüpheli tutuklandı

Eymir Gölü yakınlarındaki ormanlık alanı yakmaya çalışan şüpheli tutuklandı

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesindeki orman yangını kontrol altına alındı

Çanakkale'de yangında zarar gören alanlar dronla görüntülendi

Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde yangın

Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde yangın

Bingöl'de ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

Bingöl'de ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor
Çanakkale'de çıkan orman yangınının ilerleme hızı güvenlik kamerasında

Çanakkale'de çıkan orman yangınının ilerleme hızı güvenlik kamerasında
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet