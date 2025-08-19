Dolar
logo
Gündem

Eymir Gölü yakınlarındaki otluk alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

Ankara'da Eymir Gölü yakınlarındaki otluk alanda çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Hüseyin Cem Dağıstanlı, Fırat Taşdemir  | 19.08.2025 - Güncelleme : 19.08.2025
Eymir Gölü yakınlarındaki otluk alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

Ankara

Karataş Mahallesi Eymir Gölü yakınlarında bulunan otluk alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Vatandaşlardan gelen ihbar üzerine, bölgeye çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Olay yerine giden ekiplerin yangına müdahalesi sonucu ağaçlık alana sıçraması önlenen yangın, kontrol altına alındı.

Ekiplerin bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

