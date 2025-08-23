Sultanbeyli'de servis minibüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada 10 kişi yaralandı
Sultanbeyli'de servis minibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 10 kişi yaralandı.
İstanbul
Orhangazi Mahallesi Antalya Caddesi'nde 34 LFH 059 plakalı servis minibüsü, Karataş Sokak'tan çıkan bir otomobille çarpıştı.
Çarpışmanın şiddetiyle kontrolden çıkan minibüs yan yattı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Minibüste sıkışan yolcular, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.
Kazada otomobil ve minibüste bulunan 10 kişi yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.