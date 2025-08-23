Dolar
40.94
Euro
48.02
Altın
3,372.59
ETH/USDT
4,762.20
BTC/USDT
116,675.00
BIST 100
11,372.33
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Sultanbeyli'de servis minibüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada 10 kişi yaralandı

Sultanbeyli'de servis minibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 10 kişi yaralandı.

Selami Küçükoğlu  | 23.08.2025 - Güncelleme : 23.08.2025
Sultanbeyli'de servis minibüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada 10 kişi yaralandı

İstanbul

Orhangazi Mahallesi Antalya Caddesi'nde 34 LFH 059 plakalı servis minibüsü, Karataş Sokak'tan çıkan bir otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın şiddetiyle kontrolden çıkan minibüs yan yattı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Minibüste sıkışan yolcular, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.

Kazada otomobil ve minibüste bulunan 10 kişi yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Sultanbeyli'de servis minibüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada 10 kişi yaralandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, TCG Anadolu'nun "Zafer Yolculuğu"na ilişkin paylaşım
Kamu işvereni, toplu sözleşme için Kamu Görevlileri Hakem Kurulu'na başvurusunu yaptı
Atatürk'ün manevi mirası Savarona yatı pazar günü İstanbul Boğazı'nı selamlayacak
Bakan Yumaklı, belediyeleri su yönetimi konusunda uyardı

Benzer haberler

Sultanbeyli'de servis minibüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada 10 kişi yaralandı

Sultanbeyli'de servis minibüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada 10 kişi yaralandı

İstanbul ve Kocaeli'de 3 milyon 40 bin 771 uyuşturucu hap ele geçirildi

Lavrov: İstanbul'da 2022'de mutabakata varılan güvenlik garantilerini destekliyoruz

İzmir'de sahipsiz köpeklerden kaçarken otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti

İzmir'de sahipsiz köpeklerden kaçarken otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti
İstanbul Valiliğinden sahipsiz köpeklerin toplatılması kararı

İstanbul Valiliğinden sahipsiz köpeklerin toplatılması kararı

Goril yavrusu "Zeytin" Nijerya'ya gitmek için hazırlanıyor

Goril yavrusu "Zeytin" Nijerya'ya gitmek için hazırlanıyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet