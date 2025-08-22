Dolar
Gündem

İstanbul ve Kocaeli'de 3 milyon 40 bin 771 uyuşturucu hap ele geçirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul ve Kocaeli'de düzenlenen operasyonda 3 milyon 40 bin 771 uyuşturucu hap ile 52,5 kilogram katkı maddesi ele geçirildiğini, 9 şüphelinin yakalandığı bildirdi.

Fatma Nur Candan  | 22.08.2025 - Güncelleme : 22.08.2025
İstanbul ve Kocaeli'de 3 milyon 40 bin 771 uyuşturucu hap ele geçirildi

Ankara

Bakan Yerlikaya, NSosyal hesabından, İstanbul ve Kocaeli'de uyuşturucu madde ticaretine yönelik operasyona ilişkin paylaşımda bulundu.

Yerlikaya, paylaşımında, "İstanbul’un Ümraniye ve Tuzla ilçeleri ile Kocaeli'nin Gebze ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yapan şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonumuzda 3 milyon 40 bin 771 adet uyuşturucu hap, 52,5 kilogram katkı maddesi ele geçirdik️." ifadelerini kullandı.

Operasyonda 9 şüphelinin yakalandığını aktaran Yerlikaya, şunları kaydetti:

"İstanbul Valimizi, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızı, EGM Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığımızı ve operasyonu gerçekleştiren İstanbul İl Emniyet Müdürümüzü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzü ve polislerimizi tebrik ediyorum. Uyuşturucu, insanlığın en büyük düşmanıdır. Buna cüret eden zehir tacirleriyle ülkemiz ve insanlık adına mücadele etmeye devam edeceğiz."

