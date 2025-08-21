Dolar
Çeşitli suçlara yönelik 20 ilde düzenlenen operasyonlarda 23 kişi tutuklandı

"Çevrimiçi çocuk müstehcenliği, bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle nitelikli dolandırıcılık, banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması, yasa dışı bahis" suçlarına yönelik 20 ilde düzenlenen operasyonlarda 23 kişi tutuklandı.

21.08.2025 - Güncelleme : 21.08.2025
Ankara

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Çevrimiçi çocuk müstehcenliği, bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle nitelikli dolandırıcılık, banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması, yasa dışı bahis" suçlarına yönelik 20 ilde düzenlenen operasyonlarda 23 kişinin tutuklandığını bildirdi.

Yerlikaya, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, il emniyet müdürlükleri siber suçlarla mücadele şube müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu Aydın, Bitlis, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Gaziantep, Giresun, Isparta, İstanbul, İzmir, Kayseri, Konya, Mersin, Nevşehir, Hatay, Osmaniye, Sakarya, Sivas, Şanlıurfa ve Van'da "Çevrimiçi çocuk müstehcenliği, bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle nitelikli dolandırıcılık, banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması, yasa dışı bahis" suçlarına yönelik operasyonlar düzenlendiğini aktardı.

Operasyonlarda 55 şüphelinin yakalandığı bilgisini veren Yerlikaya, bunlardan 23'ünün tutuklandığını, 14'ü hakkında adli kontrol hükümleri uygulandığını, diğerlerinin işlemlerine ise devam edildiğini belirtti.

Yerlikaya, şüphelilerin araç kiralama, kapora bedeli ve ev eşyası temalarını kullanarak vatandaşları dolandırdıklarının, yasa dışı bahis ve kumar oynattıklarının, yasa dışı bahis ve kumar sitelerinde para nakline aracılık ettiklerinin ve bu sitelerin reklamını yaptıklarının, müstehcen çocuk görüntüsü barındırdıklarının, vatandaşların mobil bankacılık hesaplarına erişim sağlayarak haksız kazanç elde ettiklerinin tespit edildiğini kaydetti.

Operasyon sonucu çok sayıda dijital materyalin de ele geçirildiğini belirten Yerlikaya, "Valilerimizi, operasyonları koordine eden cumhuriyet başsavcılıklarımızı, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımızı, operasyonları gerçekleştiren il emniyet müdürlerimizi ve polislerimizi tebrik ediyorum. Siber suçlara karşı en güçlü kalkan farkındalıktır. Lütfen şüpheli durumları 112 Acil Çağrı Merkezi'mize bildirin, biz gereğini yapalım." ifadelerini kullandı.

