Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, TCG Anadolu'nun "Zafer Yolculuğu"na ilişkin paylaşım

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zafer Haftası dolayısıyla 350 gencin TCG Anadolu gemisinde Zafer Yolculuğu'na çıktığını belirterek, "Son yıllarda yapmış olduğumuz savunma sanayisi hamleleri, bağımsızlığımızın en güçlü teminatıdır." ifadesini kullandı.

Abdullah Sarica  | 22.08.2025 - Güncelleme : 22.08.2025
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, TCG Anadolu'nun "Zafer Yolculuğu"na ilişkin paylaşım

Ankara

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Önümüzdeki hafta idrak edeceğimiz Zafer Haftası vesilesiyle TCG Anadolu gemimizde 350 gencimiz Zafer Yolculuğu'nda. Son yıllarda denizlerimizde gerçekleştirdiğimiz atılımlar ve yapmış olduğumuz savunma sanayisi hamleleri, bağımsızlığımızın ve caydırıcı gücümüzün en güçlü teminatıdır. TCG Anadolu'muz da bu vizyonun en önemli sembollerinden biri olmuştur. Milli imkanlarla inşasına devam ettiğimiz yeni denizaltılarımız, modern savaş gemilerimiz ve büyüyen filomuzla kahraman ordumuz, çok şükür artık sadece kendi sahillerini değil, bölgesinin huzurunu ve güvenliğini de koruyacak kudrettedir."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TCG Anadolu ile bu yolculuğa çıkan gençleri ve etkinliğe öncülük eden Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Savunma Bakanlığını tebrik etti.

