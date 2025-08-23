Dolar
40.94
Euro
48.02
Altın
3,372.59
ETH/USDT
4,753.90
BTC/USDT
115,202.00
BIST 100
11,372.33
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Malatya'da otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 4 kişi öldü

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Yeter Erdine  | 23.08.2025 - Güncelleme : 23.08.2025
Malatya'da otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 4 kişi öldü Fotoğraf: Yeter Erdine/AA

Malatya

Alınan bilgiye göre, sürücüleri henüz tespit edilemeyen 23 BC 278 plakalı otomobil ile 16 BTE 244 plakalı hafif ticari araç, Bayramuşağı mevkisinde çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Servis, polis, AFAD, UMKE ekipleri sevk edildi.

Kazada ilk belirlemelere göre 4 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türk Yıldızları, Malazgirt semalarında gösteri uçuşu yaptı
Hatay'da otomobil ile çekicinin çarpıştığı kazada 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
Malatya'da otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 4 kişi öldü
Malatya'da depremde hasar gördüğü için patlayıcıyla yıkılan site yeniden yapıldı
TCG Anadolu, Çanakkale'den İstanbul'a "Zafer Yolculuğu"nu tamamladı

Benzer haberler

Malatya'da otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 4 kişi öldü

Malatya'da otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 4 kişi öldü

Malatya'da depremde hasar gördüğü için patlayıcıyla yıkılan site yeniden yapıldı

Sultanbeyli'de servis minibüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada 10 kişi yaralandı

Arıtılan atık su tarıma "can suyu" olacak

Arıtılan atık su tarıma "can suyu" olacak
Otomobil yarışmaları şampiyonu kadın pilot, hemcinslerini yarışlara hazırlıyor

Otomobil yarışmaları şampiyonu kadın pilot, hemcinslerini yarışlara hazırlıyor
İzmir'de sahipsiz köpeklerden kaçarken otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti

İzmir'de sahipsiz köpeklerden kaçarken otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet