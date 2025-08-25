Dolar
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bitlis’te Ahlat Selçuklu Kabristanı'nı ziyaret ediyor.
logo
Gündem

OGM'ye ait yangın söndürme uçağı su alma sırasında kaza kırıma uğradı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Antalya'da eğitim uçuşu gerçekleştiren yangın söndürme uçağının kırıma uğradığını, uçaktaki iki personelin sağlık durumunun iyi olduğunu bildirdi.

Mehmet Can Toptaş  | 25.08.2025 - Güncelleme : 25.08.2025
OGM'ye ait yangın söndürme uçağı su alma sırasında kaza kırıma uğradı Fotoğraf: Arşiv - AA

Ankara

Yumaklı, NSosyal'deki hesabından yaptığı paylaşımda, uçak kazasına ilişkin bilgi verdi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Orman Genel Müdürlüğüne (OGM) ait yangın söndürme uçağının, Antalya'daki eğitim uçuşu sırasında Burdur'a bağlı Karacaören Barajı'ndan su alma sırasında kırıma uğradığını belirten Yumaklı, "Uçakta bulunan iki personelimizin sağlık durumu, çok şükür iyidir. Orman kahramanlarımıza, geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Rabb'im bütün ekiplerimizi her türlü kazadan korusun." ifadesini kullandı.

Öte yandan, OGM'nin NSosyal'deki hesabından da konuya ilişkin paylaşım yapıldı. Envanterde bulunan AT-802F modeli amfibi yangın söndürme uçağının kırıma uğradığı aktarılan paylaşımda, uçakta bulunan mürettebatın Bucak Devlet Hastanesi'nde müşahede altına alındığı kaydedildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
