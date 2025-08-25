Dolar
40.99
Euro
47.86
Altın
3,372.95
ETH/USDT
4,632.80
BTC/USDT
112,617.00
BIST 100
11,477.80
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ahlat Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulunuyor Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ahlat Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulunuyor
logo
Gündem

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Ahlat'ta toplandı

Özcan Yıldırım  | 25.08.2025 - Güncelleme : 25.08.2025
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Ahlat'ta toplandı

Ankara

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Ahlat Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı, saat 16.55'te başladı. Toplantı, 1 saat 45 dakika sürdü. 

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Balıkesir'in Susurluk ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
Bakan Memişoğlu'ndan İsrail'in Gazze'de Nasır Hastanesine düzenlediği saldırıya tepki
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Maziden Atiye" programı kampına katılan öğrencileri kabul etti
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Ahlat'ta toplandı
İletişim Başkanı Duran'dan İsrail'in saldırısında yaşamını yitiren gazeteciler için paylaşım

Benzer haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Maziden Atiye" programı kampına katılan öğrencileri kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Maziden Atiye" programı kampına katılan öğrencileri kabul etti

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Ahlat'ta toplandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ahlat'ta Selçuklu Meydan Mezarlığı'nı ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ahlat'ta Selçuklu Meydan Mezarlığı'nı ziyaret etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türk milleti için Ahlat, Kızılelma'nın anahtarıdır

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türk milleti için Ahlat, Kızılelma'nın anahtarıdır
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, 2025-YKS yerleştirme sonuçlarına ilişkin açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, 2025-YKS yerleştirme sonuçlarına ilişkin açıklama
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet