Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malazgirt Zaferi'nin 954'üncü yıl dönümü etkinlikleri için geldiği Bitlis'in Ahlat ilçesinde, Devlet Bahçeli'yi Emir Bayındır Yerleşkesi Devlet Bey Konağı'nda ziyaret etti
logo
Gündem

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ahlat'ta Selçuklu Meydan Mezarlığı'nı ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bitlis'in Ahlat ilçesindeki Selçuklu Meydan Mezarlığı'nı ziyaret etti.

Mesut Varol  | 25.08.2025 - Güncelleme : 25.08.2025
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ahlat'ta Selçuklu Meydan Mezarlığı'nı ziyaret etti Fotoğraf: Murat Çetinmühürdar / AA

Bitlis

Malazgirt Zaferi'nin 954. yıl dönümü etkinlikleri için Ahlat'a gelen Erdoğan, UNESCO Dünya Kültür Miras Geçici Listesi'ndeki dünyanın en büyük Türk İslam mezarlıklarından biri olan Selçuklu Meydan Mezarlığı'na ziyarette bulundu.

Erdoğan, mezarlık girişinde şehit aileleri ve gazilerle selamlaştı, sohbet etti ve fotoğraf çektirdi.

Mezarlıkta saygı nöbeti tutan ve Selçuklu Alp kıyafeti giyen Jandarma Genel Komutanlığı Birliği'ni selamlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, görevli askerin Selçuklu dönemi saygı nöbeti tekmilini okumasının ardından şahidelerin bulunduğu alana geçti.

Burada şehitler için dua eden Erdoğan, beraberindekilerle fotoğraf çektirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri ve kuvvet komutanları da eşlik etti.

