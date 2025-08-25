Dolar
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bitlis’te Ahlat Selçuklu Kabristanı'nı ziyaret ediyor.
logo
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türk milleti için Ahlat, Kızılelma'nın anahtarıdır

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ahlat, bu topraklardaki ezeli ve ebedi mevcudiyetimizin simgesidir. Türk milleti için Ahlat, Kızılelma'nın anahtarıdır." dedi.

25.08.2025 - Güncelleme : 25.08.2025
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türk milleti için Ahlat, Kızılelma'nın anahtarıdır TCCB / Murat Kula

Bitlis

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malazgirt Zaferi'nin 954'üncü yıl dönümü dolayısıyla Bitlis'in Ahlat ilçesinde düzenlenen etkinliklerde konuştu.

Erdoğan konuşmasında, "Ahlat, bu topraklardaki ezeli ve ebedi mevcudiyetimizin simgesidir. Türk milleti için Ahlat, Kızılelma'nın anahtarıdır." ifadesini kullandı.

"Saflarımızı sıklaştıracağız, kardeşliğimizi perçinleyeceğiz, birlik, beraberliğimizi hedef alan tüm saldırıları omuz omuza vererek beraberce püskürteceğiz." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Çok daha müessir, çok daha muteber, çok daha müreffeh bir Türkiye için çıktığımız bu yolda kimsenin oyununa gelmeyecek, kurulan tuzaklara asla düşmeyeceğiz." şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şehit ve gazilerimizin emanetini yere düşürmeden huzurun, sükunun ve muhabbetin merkezinde yer aldığı aydınlık bir Türkiye'yi hep birlikte inşa edeceğiz. Hasımlarımızı rahatsız ve tedirgin eden Terörsüz Türkiye menziline doğru kendimizden emin, ne yaptığımızı bilerek, kararlı adımlarla yürümeyi sürdüreceğiz." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "(Terörsüz Türkiye) Son düzlüğe varmış bulunuyoruz. Biraz daha sabır, gayret ve dikkatle bu düzlüğü de geçecek, menzili maksudumuza suhuletle vasıl olacağız." dedi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
