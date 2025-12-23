Dolar
42.83
Euro
50.64
Altın
4,470.43
ETH/USDT
2,950.90
BTC/USDT
87,785.00
BIST 100
11,299.33
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Beşiktaşlı taraftarlar, Chobani Stadı'na giriş yapıyor.
logo
Teknoloji

TÜBA ve TÜBİTAK Bilim Ödülleri Töreni yapıldı

TÜBİTAK Başkanı Aydın, araştırma merkez ve enstitülerinde, savunma, havacılık, uzay, raylı ulaşım sistemleri, kutup, kuantum ve yapay zeka gibi pek çok kritik alanda yerli ve milli teknolojilerin geliştirilmesine katkıda bulunduklarını belirtti.

Ayşe Böcüoğlu Bodur, Zeynep Duyar  | 23.12.2025 - Güncelleme : 23.12.2025
TÜBA ve TÜBİTAK Bilim Ödülleri Töreni yapıldı Fotoğraf: Erçin Ertürk/AA

Ankara

"TÜBA ve TÜBİTAK Bilim Ödülleri Töreni", Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde yapıldı.

Burada konuşan Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Başkanı Prof. Dr. Orhan Aydın, TÜBİTAK'ın, üniversitelere, kamu ve özel sektör ile girişimcilere önemli AR-GE ve yenilik destekleri sunduğunu ifade ederek, "Bünyemizde bulunan araştırma merkez ve enstitülerimizde, savunma, havacılık ve uzay, yazılım, nanoteknoloji, raylı ulaşım sistemleri, metroloji, biyoteknoloji, kutup, kuantum ve yapay zeka gibi pek çok kritik alanda yerli ve milli teknolojilerin geliştirilmesine katkıda bulunuyoruz." dedi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Bilim diplomasisine de önemli katkılar sağladıklarını söyleyen Aydın, "İkili ve çoklu işbirliklerimizin sayısını her geçen yıl artırıyoruz." ifadesini kullandı.

Aydın, ödül alan bilim insanlarına seslenerek, "Değerli ödül sahipleri, ödüller yıllarca süren emeklerinizin karşılığı olamaz. Zira, bilime adanmış bir ömrün kıymeti hiçbir şeyle ölçülemez. Ödül yalnızca bir hakikati hatırlatmak içindir, yalnız olmadığınızı. Daha nice güzel çalışmalara imza atacağınıza yürekten inanıyorum. Yaktığınız meşaleler ülkemizin yarınlarına ışık tutsun, aydınlatsın." diye konuştu.

Bilimi ve teknolojiyi insanlığın hayrına geliştirmeye devam edeceklerini belirten Aydın, TÜBİTAK olarak değer bilmeye, değer vermeye, değer katmaya devam edeceklerini dile getirdi.

"Küresel rekabet bilimsel itibarda da yaşanıyor"

Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker de dünyanın, bilimin ve bilginin stratejik güç, teknolojinin ise rekabetin belirleyicisi haline geldiği bir döneme girdiğini söyledi.

Küresel rekabetin, artık yalnızca üretimde değil, araştırma ekosisteminde, yetenek çekiminde, standart koymada ve bilimsel itibarda da yaşandığını belirten Şeker, "Bu yarışta öne çıkan ülkeler, nitelikli insan kaynağını koruyup geliştiren, araştırma altyapısını güçlendiren ve bilimi uzun vadeli devlet aklıyla yöneten ülkelerdir." değerlendirmesinde bulundu.

Şeker, Türkiye'nin yapay zeka ve ileri teknolojiler yarışında güçlü bir konum elde etmesinin, yalnızca hız ve kapasite odaklı altyapı yatırımlarıyla değil, aynı zamanda hukuk, etik ve toplumsal fayda ilkeleriyle uyumlu üretim yapan bilinçli bir beşeri sermaye ile mümkün olduğunu ifade etti.

Bilimsel rekabetin en önemli boyutlarından birinin de itibar olduğunu belirten Şeker, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanlığı'mızın himayelerinde yürüttüğümüz ödül programları, tam da bu noktada ülkemizin bilimsel iddiasını görünür kılan, uluslararası saygınlığı besleyen, genç kuşaklara güçlü bir öz güven aşılayan stratejik bir itibar göstergesidir. Bilim, hakikatin izini sürerken, insan hayatını, onurunu ve adaleti önceleyen bir duruşu da temsil etmelidir. TÜBA olarak bilimsel üretimi teşvik ederken, aynı zamanda bilimin insanlık vicdanıyla birlikte yürütülmesi gerektiğini savunuyoruz."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bu hafta yurdun büyük bir bölümünde sağanak bekleniyor
TİKA, Kazakistan'daki üniversitede "Türk Dili Sınıfı" kurdu
Şişli’de AVM'de çıkan yangın söndürüldü
Bakan Yerlikaya: Türkiye, INTERPOL, EUROPOL ve dost ülkelerin emniyet birimleriyle çalışan en etkin ülkelerden biridir
İletişim Başkanı Duran'ın makalesi Güney Kore medyasında yayımlandı

Benzer haberler

TÜBA ve TÜBİTAK Bilim Ödülleri Töreni yapıldı

TÜBA ve TÜBİTAK Bilim Ödülleri Töreni yapıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Üretmeye, geliştirmeye, yeni buluşlara imza atmaya devam edeceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu'na ilişkin paylaşım

Bakan Kurum, Hatay'da, 455 bininci afet konutu teslimi öncesi incelemelerde bulundu

Bakan Kurum, Hatay'da, 455 bininci afet konutu teslimi öncesi incelemelerde bulundu
Türkiye'nin ilk Sıfır Atık Okulu'nda yaklaşık 30 bin öğrenciye çevre eğitimi verildi

Türkiye'nin ilk Sıfır Atık Okulu'nda yaklaşık 30 bin öğrenciye çevre eğitimi verildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 300 metre uzunluğundaki uçak gemimizin inşa süreçlerini başlattık

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 300 metre uzunluğundaki uçak gemimizin inşa süreçlerini başlattık
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet