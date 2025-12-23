Dolar
Gündem

TİKA, Kazakistan'daki üniversitede "Türk Dili Sınıfı" kurdu

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Batı Kazakistan Mahambet Utemisov Devlet Üniversitesinde "Türk Dili Sınıfı" kurdu.

Meiramgul Kussainova  | 23.12.2025 - Güncelleme : 23.12.2025
TİKA, Kazakistan'daki üniversitede "Türk Dili Sınıfı" kurdu Fotoğraf: TİKA

Kazakistan

TİKA Astana Koordinatörlüğünden yapılan açıklamaya göre, "Türk Dili Sınıfı"nın açılışı dolayısıyla üniversitede tören düzenlendi.

Törende, TİKA Astana Koordinatörü Fuat Erdoğmuş ile Batı Kazakistan Mahambet Utemisov Devlet Üniversitesi Rektörü Nurlan Sergaliyev’in yanı sıra öğretim üyeleri ve öğrenciler yer aldı.

Erdoğmuş, yaptığı konuşmada, TİKA’nın desteğiyle Kazakistan genelinde kurulan sınıfların Türkçenin yaygınlaştırılmasının yanı sıra kültürel diplomasi açısından da önemli rol oynadığını söyledi.

Rektör Sergaliyev ise "Türk Dili Sınıfı"nın yalnızca eğitim alanı olmadığını, aynı zamanda Kazakistan ile Türkiye arasındaki tarihi, kültürel ve akademik bağları güçlendiren önemli bir kazanım olduğunu belirterek, sınıfın öğrenciler arasında Türkçe öğrenme motivasyonunu artıracağını dile getirdi.

Törende teslimi gerçekleştirilen "Türk Dili Sınıfı"nın, Türk okutmanlar tarafından yürütülen derslerin daha etkin bir ortamda yapılmasına ve Türk tarihi ile kültürüne yönelik çeşitli etkinliklere ev sahipliği yapmasına imkan sağlaması hedefleniyor.

