Dışişleri Bakanlığı: Kazakistan'da düzenlenen anayasa referandumunun huzur içinde gerçekleşmesinden memnuniyet duyuyoruz
Dışişleri Bakanlığı, Kazakistan'da dün düzenlenen, Türkiye'den gözlemcilerin de takip ettiği anayasa referandumunun huzur ve güven ortamında yapılmasından memnuniyet duyduğunu bildirdi.
Ankara
Bakanlıktan, Kazakistan'da gerçekleştirilen anayasa referandumu dolayısıyla açıklama yapıldı.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Açıklamada, referandum sonucunda Kazakistan Anayasası'nda kabul edilen değişikliklerin ülke için hayırlı olması temenni edilerek, "Kazakistan'da dün düzenlenen, ülkemizden gözlemcilerin de takip ettiği anayasa referandumunun huzur ve güven ortamı içinde gerçekleşmiş olmasından memnuniyet duyuyoruz." ifadesi kullanıldı.