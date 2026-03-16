Dolar
44.18
Euro
50.84
Altın
5,028.06
ETH/USDT
2,297.40
BTC/USDT
74,250.00
BIST 100
13,033.68
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Tel Aviv’den son duruma ilişkin yayındayız Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İlber Ortaylı için Fatih Camisi'nde düzenlenen cenaze namazında konuşuyor. Beyrut’un Dahiye bölgesinden son duruma ilişkin yayındayız.
logo
Dünya

Kazakistan’da halk yeni anayasaya "evet" dedi

Kazakistan’da düzenlenen anayasa referandumunda sandığa giden seçmenlerin büyük çoğunluğu "evet" oyu kullanarak yeni anayasaya destek verdi.

Meiramgul Kussainova  | 16.03.2026 - Güncelleme : 16.03.2026
Astana

Kazakistan’da dün ülke genelinde düzenlenen anayasa referandumunun ön sonuçları açıklandı.

Kazakistan Merkez Seçim Komisyonu Başkanı Nurlan Abdirov, düzenlediği toplantıda, ülkede yeni anayasa taslağına ilişkin yapılan referandumun ön sonuçlarını paylaştı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Abdirov, ülkede kayıtlı 12 milyon 482 bin 613 seçmenin 9 milyon 127 bin 192’sinin sandığa gittiğini ve referanduma katılım oranının yüzde 73,12 olduğunu bildirdi.

Referandumda 7 milyon 954 bin 667 vatandaşın "Yeni anayasayı kabul ediyor musunuz?" sorusuna "evet" yanıtı verdiğini belirten Abdirov, yeni anayasa taslağını destekleyenlerin sandığa gidenlerin yüzde 87,15’ini oluşturduğunu ifade etti.

Abdirov, seçmenlerden 898 bin 99’unun "hayır" oyu kullandığını, 127 bin 868 oy pusulasının her iki cevap seçeneğinin de işaretlenmesi nedeniyle sayımda dikkate alınmadığını, 146 bin 558 oyun ise geçersiz sayıldığını dile getirdi.

Kazakistan yasalarına göre yeni anayasanın oylamaya katılan vatandaşların yarısından fazlası tarafından desteklenmesi ve bu desteğin en az üçte iki oranında bölgelerde, büyükşehirlerde ve başkentte sağlanması halinde kabul edilmiş sayıldığını anlatan Abdirov, referanduma ilişkin nihai sonuçların seçim komisyonu tarafından önümüzdeki günlerde açıklanacağını kaydetti.

Yeni anayasa taslağı

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, geçen yıl 8 Eylül'de, ülkenin siyasi sisteminin kapsamlı şekilde yeniden yapılandırılacağını açıklamış ve tek meclisli parlamento sistemine geçilmesini önermişti.

Kazakistan’da tek meclisli parlamento sistemine geçiş amacıyla başlatılan anayasal reform kapsamında planlanan değişikliklerin anayasanın yüzde 84'ünü etkilemesi nedeniyle tamamen yeni bir anayasa taslağı hazırlanmıştı.

Yeni anayasa taslağının referanduma sunulmasına ilişkin kararname de 11 Şubat'ta imzalanmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bingöl'de çığ nedeniyle ulaşıma kapanan Karlıova-Yedisu kara yolu açıldı
Yurt genelinde bayram boyunca soğuk ve yağışlı hava etkili olacak
Ümraniye Belediyesinin "Aktif Yaş-Al Merkezlerinde" mukabelelerin hatim duası yapıldı
8 ilde 10 ayrı organize suç örgütüne yönelik operasyonlarda 73 şüpheli yakalandı
Dışişleri Bakanlığı: Kazakistan'da düzenlenen anayasa referandumunun huzur içinde gerçekleşmesinden memnuniyet duyuyoruz

Benzer haberler

Dışişleri Bakanlığı: Kazakistan'da düzenlenen anayasa referandumunun huzur içinde gerçekleşmesinden memnuniyet duyuyoruz

İsviçre'de "nüfusu 10 milyonla sınırlama referandumu", ekonomik zorluklara kapı aralayabilir

Kazakistan'da yeni anayasa için yapılan referandum yeterli katılım oranıyla geçerli kabul edildi

Kazakistan'da yeni anayasa için yapılan referandum yeterli katılım oranıyla geçerli kabul edildi
Kazakistan'da yeni anayasa bugün referanduma sunuluyor

Kazakistan'da yeni anayasa bugün referanduma sunuluyor
Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev, İran’ın Nahçıvan’a yönelik İHA saldırısını kınadı

Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev, İran’ın Nahçıvan’a yönelik İHA saldırısını kınadı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet