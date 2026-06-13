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2026 FIFA Dünya Kupası
ABD/İsrail-İran Savaşı
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Son gelişmeler ➜ ABD/İsrail-İran/Lübnan savaşı ve barış müzakereleri
Tolga Akbaba
13 Haziran 2026
TAHRAN
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