2026 FIFA Dünya Kupası'nda Kanada, Bosna Hersek ile 1-1 berabere kaldı

[1/9] FIFA 2026 Dünya Kupası B Grubu açılış maçında Kanada ve Bosna Hersek takımları, Kanada’nın Toronto kentindeki Toronto Stadyumu’nda karşılaştı. Bosna Hersek oyuncuları, karşılaşma öncesi gerçekleştirilen seremonide takım fotoğrafı çektirdi.

[2/9] FIFA 2026 Dünya Kupası B Grubu açılış maçında Kanada ve Bosna Hersek takımları, Kanada’nın Toronto kentindeki Toronto Stadyumu’nda karşılaştı. Karşılaşmayı Arjantinli hakem Facundo Tello yönetti. ( Mert Alper Dervış - Anadolu Ajansı )

[3/9] FIFA 2026 Dünya Kupası B Grubu açılış maçında Kanada ve Bosna Hersek takımları, Kanada’nın Toronto kentindeki Toronto Stadyumu’nda karşılaştı. Karşılaşmada, Bosna Hersek oyuncuları gol sevinci yaşadı. ( Mert Alper Dervış - Anadolu Ajansı )

[4/9] FIFA 2026 Dünya Kupası B Grubu açılış maçında Kanada ve Bosna Hersek takımları, Kanada’nın Toronto kentindeki Toronto Stadyumu’nda karşılaştı. Bir pozisyonda Bosna Hersek takımından Jovo Lukic (sağ 3) gol kaydetti. ( Mert Alper Dervış - Anadolu Ajansı )

[5/9] FIFA 2026 Dünya Kupası B Grubu açılış maçında Kanada ve Bosna Hersek takımları, Kanada’nın Toronto kentindeki Toronto Stadyumu’nda karşılaştı. Bir pozisyon sonrası, Bosna Hersek takımından Amar Memic (15), kısa süreli sakatlık yaşadı. ( Mert Alper Dervış - Anadolu Ajansı )

[6/9] FIFA 2026 Dünya Kupası B Grubu açılış maçında Kanada ve Bosna Hersek takımları, Kanada’nın Toronto kentindeki Toronto Stadyumu’nda karşılaştı. Bir pozisyonda, Bosna Hersek takımından Amar Memic (15), Kanada takımından Alistair Johnston (solda) ile mücadele etti. ( Mert Alper Dervış - Anadolu Ajansı )

[7/9] FIFA 2026 Dünya Kupası B Grubu açılış maçında Kanada ve Bosna Hersek takımları, Kanada’nın Toronto kentindeki Toronto Stadyumu’nda karşılaştı. Bir pozisyonda Kanada’dan Alistair Johnston (2) ile Bosna Hersek’ten Amar Memic (15) mücadele etti. ( Mert Alper Dervış - Anadolu Ajansı )

[8/9] FIFA 2026 Dünya Kupası B Grubu açılış maçında Kanada ve Bosna Hersek takımları, Kanada’nın Toronto kentindeki Toronto Stadyumu’nda karşılaştı. Taraftarlar takımlarına destek verdi. ( Mert Alper Dervış - Anadolu Ajansı )

[9/9] FIFA 2026 Dünya Kupası B Grubu açılış maçında Kanada ve Bosna Hersek takımları, Kanada’nın Toronto kentindeki Toronto Stadyumu’nda karşılaştı. Karşılaşma öncesi açılış seremonisi yapıldı. ( Mert Alper Dervış - Anadolu Ajansı )