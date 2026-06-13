2026 FIFA Dünya Kupası'nda Kanada, Bosna Hersek ile 1-1 berabere kaldı
2026 FIFA Dünya Kupası B Grubu'nda oynanan maçta Kanada ile Bosna Hersek 1-1 berabere kaldı.
Yunus Kaymaz
13 Haziran 2026•Güncelleme: 13 Haziran 2026
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Kanada, 16. dakikada savunmanın hatasıyla penaltı noktasında topu önünde bulan David'in meşin yuvarlağı kaleci Vasilj'in kucağına bırakmasıyla büyük bir fırsattan yararlanamadı.
Bu pozisyondan 5 dakika sonra sağ taraftan kullanılan korner atışında, Kolasinac'ın aşırttığı topu Lukic, kafa vuruşuyla kaleye gönderdi ve Bosna Hersek'i 1-0 öne geçirdi.
27 yaşındaki Lukic, Bosna Hersek formasıyla kariyerinin ilk golünü attı.
[1/9] FIFA 2026 Dünya Kupası B Grubu açılış maçında Kanada ve Bosna Hersek takımları, Kanada’nın Toronto kentindeki Toronto Stadyumu’nda karşılaştı. Bosna Hersek oyuncuları, karşılaşma öncesi gerçekleştirilen seremonide takım fotoğrafı çektirdi.
[2/9] FIFA 2026 Dünya Kupası B Grubu açılış maçında Kanada ve Bosna Hersek takımları, Kanada’nın Toronto kentindeki Toronto Stadyumu’nda karşılaştı. Karşılaşmayı Arjantinli hakem Facundo Tello yönetti. ( Mert Alper Dervış - Anadolu Ajansı )
[3/9] FIFA 2026 Dünya Kupası B Grubu açılış maçında Kanada ve Bosna Hersek takımları, Kanada’nın Toronto kentindeki Toronto Stadyumu’nda karşılaştı. Karşılaşmada, Bosna Hersek oyuncuları gol sevinci yaşadı. ( Mert Alper Dervış - Anadolu Ajansı )
[4/9] FIFA 2026 Dünya Kupası B Grubu açılış maçında Kanada ve Bosna Hersek takımları, Kanada’nın Toronto kentindeki Toronto Stadyumu’nda karşılaştı. Bir pozisyonda Bosna Hersek takımından Jovo Lukic (sağ 3) gol kaydetti. ( Mert Alper Dervış - Anadolu Ajansı )
[5/9] FIFA 2026 Dünya Kupası B Grubu açılış maçında Kanada ve Bosna Hersek takımları, Kanada’nın Toronto kentindeki Toronto Stadyumu’nda karşılaştı. Bir pozisyon sonrası, Bosna Hersek takımından Amar Memic (15), kısa süreli sakatlık yaşadı. ( Mert Alper Dervış - Anadolu Ajansı )
[6/9] FIFA 2026 Dünya Kupası B Grubu açılış maçında Kanada ve Bosna Hersek takımları, Kanada’nın Toronto kentindeki Toronto Stadyumu’nda karşılaştı. Bir pozisyonda, Bosna Hersek takımından Amar Memic (15), Kanada takımından Alistair Johnston (solda) ile mücadele etti. ( Mert Alper Dervış - Anadolu Ajansı )
[7/9] FIFA 2026 Dünya Kupası B Grubu açılış maçında Kanada ve Bosna Hersek takımları, Kanada’nın Toronto kentindeki Toronto Stadyumu’nda karşılaştı. Bir pozisyonda Kanada’dan Alistair Johnston (2) ile Bosna Hersek’ten Amar Memic (15) mücadele etti. ( Mert Alper Dervış - Anadolu Ajansı )
[8/9] FIFA 2026 Dünya Kupası B Grubu açılış maçında Kanada ve Bosna Hersek takımları, Kanada’nın Toronto kentindeki Toronto Stadyumu’nda karşılaştı. Taraftarlar takımlarına destek verdi. ( Mert Alper Dervış - Anadolu Ajansı )
[9/9] FIFA 2026 Dünya Kupası B Grubu açılış maçında Kanada ve Bosna Hersek takımları, Kanada’nın Toronto kentindeki Toronto Stadyumu’nda karşılaştı. Karşılaşma öncesi açılış seremonisi yapıldı. ( Mert Alper Dervış - Anadolu Ajansı )
[1/9] FIFA 2026 Dünya Kupası B Grubu açılış maçında Kanada ve Bosna Hersek takımları, Kanada’nın Toronto kentindeki Toronto Stadyumu’nda karşılaştı. Bosna Hersek oyuncuları, karşılaşma öncesi gerçekleştirilen seremonide takım fotoğrafı çektirdi.
[2/9] FIFA 2026 Dünya Kupası B Grubu açılış maçında Kanada ve Bosna Hersek takımları, Kanada’nın Toronto kentindeki Toronto Stadyumu’nda karşılaştı. Karşılaşmayı Arjantinli hakem Facundo Tello yönetti. ( Mert Alper Dervış - Anadolu Ajansı )
[3/9] FIFA 2026 Dünya Kupası B Grubu açılış maçında Kanada ve Bosna Hersek takımları, Kanada’nın Toronto kentindeki Toronto Stadyumu’nda karşılaştı. Karşılaşmada, Bosna Hersek oyuncuları gol sevinci yaşadı. ( Mert Alper Dervış - Anadolu Ajansı )
[4/9] FIFA 2026 Dünya Kupası B Grubu açılış maçında Kanada ve Bosna Hersek takımları, Kanada’nın Toronto kentindeki Toronto Stadyumu’nda karşılaştı. Bir pozisyonda Bosna Hersek takımından Jovo Lukic (sağ 3) gol kaydetti. ( Mert Alper Dervış - Anadolu Ajansı )
[5/9] FIFA 2026 Dünya Kupası B Grubu açılış maçında Kanada ve Bosna Hersek takımları, Kanada’nın Toronto kentindeki Toronto Stadyumu’nda karşılaştı. Bir pozisyon sonrası, Bosna Hersek takımından Amar Memic (15), kısa süreli sakatlık yaşadı. ( Mert Alper Dervış - Anadolu Ajansı )
[6/9] FIFA 2026 Dünya Kupası B Grubu açılış maçında Kanada ve Bosna Hersek takımları, Kanada’nın Toronto kentindeki Toronto Stadyumu’nda karşılaştı. Bir pozisyonda, Bosna Hersek takımından Amar Memic (15), Kanada takımından Alistair Johnston (solda) ile mücadele etti. ( Mert Alper Dervış - Anadolu Ajansı )
[7/9] FIFA 2026 Dünya Kupası B Grubu açılış maçında Kanada ve Bosna Hersek takımları, Kanada’nın Toronto kentindeki Toronto Stadyumu’nda karşılaştı. Bir pozisyonda Kanada’dan Alistair Johnston (2) ile Bosna Hersek’ten Amar Memic (15) mücadele etti. ( Mert Alper Dervış - Anadolu Ajansı )
[8/9] FIFA 2026 Dünya Kupası B Grubu açılış maçında Kanada ve Bosna Hersek takımları, Kanada’nın Toronto kentindeki Toronto Stadyumu’nda karşılaştı. Taraftarlar takımlarına destek verdi. ( Mert Alper Dervış - Anadolu Ajansı )
[9/9] FIFA 2026 Dünya Kupası B Grubu açılış maçında Kanada ve Bosna Hersek takımları, Kanada’nın Toronto kentindeki Toronto Stadyumu’nda karşılaştı. Karşılaşma öncesi açılış seremonisi yapıldı. ( Mert Alper Dervış - Anadolu Ajansı )
İkinci yarı iki takımın üst üste bulduğu net pozisyonlarla başladı.
53. dakikada gelişen Kanada atağında, rakip ceza alanında paslaşmaların ardından Laryea'nın karşı karşıya pozisyondaki vuruşunda kaleye giden top, kaptan Kolasinac'ın müdahalesiyle üst direkten döndü.
55. dakikada Demirovic'in karşı karşıya pozisyondaki vuruşunda, kaleci Crepeau ayaklarıyla müdahale ederek topu kornere gönderiyor.
Kanada, maç boyunca sürdürdüğü baskısının sonucunu 78. dakikada aldı. Bir dönem Beşiktaş forması da giyen Larin, oyuna girdikten 2 dakika sonra takımına beraberliği getirdi.
Promise David'in pasında ceza alanına hareketlenen Larin'in ceza alanında Demirovic'ten sıyrıldıktan sonra yaptığı vuruşta, savunmaya da çarpan top ağlarla buluştu.
Karşılaşma 1-1 berabere sona erdi.
Kanada, turnuvadaki ilk puanını aldı
Dünya Kupası'na 3. kez katılan Kanada, turnuva tarihindeki ilk puanını Bosna Hersek beraberliğiyle elde etti.
1986 ve 2022'de oynadığı 6 maçı da kaybeden Kanada, iki gol atarken, kalesinde 12 gol görmüştü.