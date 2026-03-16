Dünya, İran-İsrail gelişmeleri

CENTCOM: Saldırılarda İran'a ait 100'den fazla donanma gemisi imha edildi

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İran'a yönelik saldırılarda 100'den fazla donanma gemisinin yok edildiğini belirtti.

Şilan Turp  | 16.03.2026 - Güncelleme : 16.03.2026
Ankara

CENTCOM Komutanı Amiral Brad Cooper, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yayınladığı görüntülü paylaşımda, İran'a yönelik saldırılardaki son duruma ilişkin açıklamalarda bulundu.

Cooper, saldırıların 16'ncı gününde ABD güçlerinin İran'a yönelik "yoğun hava operasyonları" yürüttüğünü vurguladı.

Hürmüz Boğazı bölgesindeki ticaret yollarının güvenliğinin sağlanmasının öncelikli hedefler arasında olduğunu ifade eden Cooper, düzenlenen saldırılarda İran'a ait 100’den fazla donanma gemisinin imha edildiğini aktardı.

Cooper, 13 Mart'ta İran'ın Hark Adası’na düzenlenen hassas hava saldırısında deniz mayınları ve füzeler için depolama sığınakları ile diğer askeri altyapılar dahil 90'dan fazla İran askeri hedefinin yok edildiğinin altını çizdi.

İran'ın savunma sanayi altyapısının da hedef alındığına işaret eden Cooper, mart başından itibaren bu kapsamda düzenlenen saldırıları paylaştı.

ABD Hava Kuvvetleri, Donanma ve Deniz Piyadeleri pilotlarının toplamda 6 bini aşkın uçuş gerçekleştirdiğini belirten Cooper, "İran hava sahasındaki hava üstünlüğünü korumaya ve askeri hedeflere odaklanmaya devam ettiklerini" kaydetti.

ABD ordusu, "İran'ın hedef aldığı" Abraham Lincoln uçak gemisinden görüntü paylaştı

Öte yandan, CENTCOM'un ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan, USS Abraham Lincoln uçak gemisine ilişkin görüntü paylaşıldı.

Uçak gemisinin Epic Fury Operasyonu kapsamında gündüz ve gece uçuş operasyonlarına devam ettiği belirtilen paylaşımda, "İran kıyılarına yakın seyreden USS Abraham Lincoln'ün ve gemideki uçak filosunun, arka arkaya saldırılar düzenlediği" ifade edildi.

İran medyası, USS Abraham Lincoln'ün İran silahlı kuvvetleri tarafından "etkisiz hale getirildiğini" savunmuştu.

ABD Başkanı Donald Trump ise İran'ın uçak gemisi USS Abraham Lincoln'e "asla saldırmadığını" ve paylaşılan görüntülerin gerçek olmadığını iddia etmişti.

⁠ABD-İsrail’in İran’a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında ölü sayısı 1348'i, yaralı sayısı 17 bini aştı.

