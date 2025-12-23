Dolar
42.82
Euro
50.65
Altın
4,470.30
ETH/USDT
2,949.80
BTC/USDT
87,653.00
BIST 100
11,304.26
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Beşiktaşlı taraftarlar, Chobani Stadı'na giriş yapıyor.
logo
Gündem

Bu hafta yurdun büyük bir bölümünde sağanak bekleniyor

Bu hafta yurdun büyük bir kesiminde yağışlı hava hakim olacak.

Ayşe Karaosmanoğlu  | 23.12.2025 - Güncelleme : 23.12.2025
Bu hafta yurdun büyük bir bölümünde sağanak bekleniyor Fotoğraf: Ağıt Erdi Ulukaya/AA

Ankara

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Abdullah Macit, AA muhabirine, hafta boyunca beklenen hava durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Macit, yarın Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarıyla Batı Akdeniz'de yer yer yağmur ve sağanak beklendiğini bildirdi.

Perşembe günü ise yurdun yeni soğuk havanın etkisine gireceğini belirten Macit, "Cuma ve hafta sonunda kuzey ve doğu kesimlerde aralıklarla yağışlar bekliyoruz. Marmara'nın doğusu, Karadeniz Bölgesi, Doğu Anadolu Bölgesi ve İç Anadolu'nun kuzey ve doğusunda beklediğimiz yağışların Karadeniz'in iç kesimlerinde Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda ve İç Anadolu'nun doğusunda kar şeklinde görülmesini bekliyoruz." dedi.

Karadeniz'in iç kesimlerinde ve Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda beklenen kar yağışlarının yer yer kuvvetli olacağını vurgulayan Macit, vatandaşları oluşabilecek olumsuzluklara karşı uyardı.

Macit, mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklığının hafta sonuna kadar mevsim normallerinin altına düşeceğini söyledi.

Üç büyükşehirde hava durumu

Ankara'da yarın yağış beklenmediğini belirten Macit, perşembe ve cuma günü yağmur öngörüldüğünü, yüksek kesimlerde hafif kar yağışı görüleceğini bildirdi.

Macit, Ankara'da perşembe gününe kadar 10 derecelerde seyreden sıcaklığın, hafta sonu 2-3 dereceye kadar düşeceğini aktardı.

İstanbul'da cuma gününden itibaren sağanak beklendiğini dile getiren Macit, sıcaklığın 13 dereceden 7-8 derecelere düşeceğini söyledi.

Macit, İzmir'de ise 17 derece olan hava sıcaklığının sağanak ve soğuk havayla 10 dereceye kadar düşeceğini ifade etti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bu hafta yurdun büyük bir bölümünde sağanak bekleniyor
TİKA, Kazakistan'daki üniversitede "Türk Dili Sınıfı" kurdu
Şişli’de AVM'de çıkan yangın söndürüldü
Bakan Yerlikaya: Türkiye, INTERPOL, EUROPOL ve dost ülkelerin emniyet birimleriyle çalışan en etkin ülkelerden biridir
İletişim Başkanı Duran'ın makalesi Güney Kore medyasında yayımlandı

Benzer haberler

Bu hafta yurdun büyük bir bölümünde sağanak bekleniyor

Bu hafta yurdun büyük bir bölümünde sağanak bekleniyor

Deprem bölgesinin en küçük hak sahibi yeni yuvasında

Meteorolojiden Türkiye'nin bazı bölgeleri için kuvvetli yağış ile fırtına uyarısı

Hafta sonu yurdun batısı yağmurlu, diğer kesimleri az bulutlu geçecek

Hafta sonu yurdun batısı yağmurlu, diğer kesimleri az bulutlu geçecek
Türkiye'nin doğal sit alanı büyüklüğü 28 bin 907 kilometrekareye ulaştı

Türkiye'nin doğal sit alanı büyüklüğü 28 bin 907 kilometrekareye ulaştı
Türkiye genelinde kentsel dönüşümle 2,3 milyonu aşkın bağımsız birim yenileniyor

Türkiye genelinde kentsel dönüşümle 2,3 milyonu aşkın bağımsız birim yenileniyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet