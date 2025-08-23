Dolar
Gündem

Hatay'da otomobil ile çekicinin çarpıştığı kazada 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Hatay'ın Hassa ilçesinde otomobil ile çekicinin çarpışması sonucu 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Salim Taş, Burhan Ateş  | 23.08.2025 - Güncelleme : 23.08.2025
Hatay'da otomobil ile çekicinin çarpıştığı kazada 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı Fotoğraf: Muhammet Yasin Kuş/AA

Hatay

Abdullah B. idaresindeki 31 NBB 49 plakalı otomobil, Hassa-Gaziantep kara yolu Girne Mahallesi Bintaş kavşağında sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 27 AJH 154 plakalı çekici ile çarpıştı.

Kazada otomobil sürücüsü Abdullah B. ile araç içerisinde bulunan Sevda B, Beyza Hayriye B, Nizamettin C, Zülal K. ve Sariye K. yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Ambulanslarla Hassa Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Sevda B, Beyza Hayriye B. ve Nizamettin C. müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Öte yandan, kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, kavşakta dönüş yapan otomobile çekicinin yandan çarpması yer alıyor.

