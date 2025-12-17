Dolar
42.72
Euro
50.09
Altın
4,319.53
ETH/USDT
2,926.20
BTC/USDT
86,552.00
BIST 100
11,306.97
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

Kadın girişimci geliştirdiği e-ticaret platformuyla yöresel lezzetleri tüketicilere ulaştırıyor

Hatay'da 38 yaşındaki Seda Eryılmaz Emir, 6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından inovasyonla geliştirdiği e-ticaret platformu sayesinde gastronomi kenti Hatay'ın yöresel lezzetlerini pazarlayarak üretici ile tüketici arasında köprü oluyor.

Lale Köklü Karagöz  | 17.12.2025 - Güncelleme : 17.12.2025
Kadın girişimci geliştirdiği e-ticaret platformuyla yöresel lezzetleri tüketicilere ulaştırıyor Fotoğraf: Lale Köklü Karagöz/AA

Hatay

Merkez Antakya ilçesinde yaşayan 2 çocuk annesi Emir, 2020'de memleketinde sanal market uygulamasını hayata geçirdi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Bir markette olması gereken her ürünü satışa sunup kuryeler aracılığıyla Hatay'daki tüketicilere ulaştıran Emir, çalışmalarını 6 Şubat 2023'teki depremlere kadar aktif sürdürdü.

Emir, deprem felaketi nedeniyle uygulamayı sonlandırmak zorunda kaldı.

Afetin ardından yeniden çalışmalara başlayan Emir, geçen yıl inovasyonla geliştirdiği uygulamayı "Hızla Kapında" adıyla sanal pazar yerine dönüştürdü.

Emir, e-ticaret platformu sayesinde kentin 30 köklü firmasının peynirden zeytinyağına, reçelden baharat ve mezelere kadar çok sayıda ürününün Türkiye'nin 81 iline ulaşmasını sağlıyor.

20 kişiye istihdam sağladı

Girişimci Seda Eryılmaz Emir, AA muhabirine, sanal pazar yerlerinin artık çok kullanıldığını söyledi.

Hatay'ın yöresel ürünlerini sanal pazar sayesinde birçok kişinin tatmasını sağladığını anlatan Emir, şöyle devam etti:

"Lokalden ulusala geçmiş olduk ve platformumuz sanal market uygulamasından çıkıp bir sanal pazar yerine dönüştü. Bu pazar yerinde mağazalar ve içerisinde Hatay'ın güzel yöresel ürünleri var. Birbirinden köklü firmaları bir araya getirdik ve Hatay'ın güzel ürünlerini 81 ilimize gönderiyoruz."

Emir, oluşturduğu platform sayesinde deprem sonrası reklam ve pazarlama sorunu yaşayan üreticiye de destek olduklarını belirtti.

Yazılım ekibinden içerik hazırlayana ve fotoğrafçısına kadar 20 kişiye istihdam sağladığını vurgulayan Emir, "Aslında mağazalarımıza da dolaylı olarak istihdam sağlamış oluyoruz. Mağazalarımızın hepsinde en az 30-40 çalışan var ve biz bu ürünleri çok doğru şekilde pazarlayıp satışını yaptığımız için onlara da dokunmuş oluyoruz ve onlara da faydamız oluyor." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'nin en kirli havasına sahip Iğdır'da bol oksijen için ağaçlandırma hamlesi
Bakan Işıkhan'dan Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ikinci toplantısına ilişkin açıklama: Rakam için çok erken
Sındırgı ve Simav'daki depremler, Santorini'deki depremlere benziyor
İstanbul'a su sağlayan barajların doluluk oranı son 10 yılın en düşük seviyesinde
Devlet 3,2 milyar liralık genel sağlık sigortası primi alacağından vazgeçecek

Benzer haberler

Kadın girişimci geliştirdiği e-ticaret platformuyla yöresel lezzetleri tüketicilere ulaştırıyor

Kadın girişimci geliştirdiği e-ticaret platformuyla yöresel lezzetleri tüketicilere ulaştırıyor

Hatay'da 4 büyüklüğünde deprem

Dünyanın en iyi tatlısı seçilen Antakya künefesinin sırrı tescilli peynirinde saklı

Muhtarın devlet desteğiyle kurduğu zeytinyağı üretim tesisi mahallelinin geçim kaynağı oldu

Muhtarın devlet desteğiyle kurduğu zeytinyağı üretim tesisi mahallelinin geçim kaynağı oldu
"Elmacı Dede" Hatay'dan aldığı mandalinaları Mehmetçiğe ulaştıracak

"Elmacı Dede" Hatay'dan aldığı mandalinaları Mehmetçiğe ulaştıracak
Depremzede mozaik sanatçısından eserlerine "3 boyutlu" dokunuş

Depremzede mozaik sanatçısından eserlerine "3 boyutlu" dokunuş
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet