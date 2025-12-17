Dolar
42.72
Euro
50.09
Altın
4,320.10
ETH/USDT
2,932.80
BTC/USDT
87,028.00
BIST 100
11,280.74
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor

Beşiktaş gönüllülerinden Hatay'da depremzede öğrencilere forma

Beşiktaş gönüllülerince başlatılan "Bu Forma Benden Sana Kardeşim" kampanyası kapsamında Hatay'da depremzede öğrencilere siyah-beyazlı forma ve spor malzemesi hediye edildi.

Salim Taş  | 17.12.2025 - Güncelleme : 17.12.2025
Beşiktaş gönüllülerinden Hatay'da depremzede öğrencilere forma Fotoğraf: Ali Küçük/AA

Hatay

BJK Genel Kurul Üyeleri Dostluk Grubu, Perpa Kartalları Beşiktaşlılar Platformu, Hatay Beşiktaşlılar Derneği ve Beşiktaş Jimnastik Kulübünün işbirliğiyle Türkiye-Kore Dostluk Konteyner Kenti'nde Aşağıoba İlkokulu ve Şehit Aydın Özer Ortaokulu öğrencilerinin katılımıyla etkinlik gerçekleştirildi. Etkinlikte öğrencilere Beşiktaş forması ve spor malzemeleri dağıtıldı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Beşiktaş Genel Kurul Üyeleri Dostluk Grubu Başkanı Hacı Demir, etkinlikte, İstanbul, Afyonkarahisar, Mardin ve Ankara'dan sonra Hatay'daki çocuklara ulaşarak forma hediye ettiklerini söyledi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından hayata yeniden tutunmaya çalışan çocuklara destek vermek, spor sevgisini aşılamak için yanlarında olduklarını belirten Demir, "Beşiktaş Kulübümüzün kuruluş tarihine vurgu yapmak için hedefimiz 1903 forma dağıtmak, şu anda 600 sayısına ulaştık." dedi.

Demir, Hatay'da başarılı 10 öğrenciyi de İstanbul'da ağırlayacaklarını ve Beşiktaş maçını birlikte izleyeceklerini ifade etti.

Hatay Beşiktaşlılar Derneği Başkanı Mehmet Yıldız da kampanya çerçevesinde Hatay'da çocuklara da forma hediye edilmesinden memnun olduklarını kaydetti.

Forma alan öğrencilerden Aleyna Çerçi (10), çok mutlu olduğunu belirterek, etkinliği gerçekleştirenlere teşekkür etti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Emine Erdoğan: Asırlar geçse de Hz. Mevlana Celaleddin-i Rumi'den yükselen hikmet, insanlığa yol göstermeye devam ediyor
Balıkesir Savaştepe Sarıbeyler Barajı Sulaması Yenileme İnşaatı'nda çalışmalar başladı
Palandöken Kayak Merkezi'nde kayak sezonu yarın resmi olarak başlayacak
İçişleri Bakanı Yerlikaya: "Terörsüz Türkiye" yaşama hakkının, huzurun ve güvenliğin teminatıdır
Karlı doğada kızıl tilki ile nadir görülen paçalı şahin görüntülendi

Benzer haberler

Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı'dan Rafa Silva açıklaması

Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı'dan Rafa Silva açıklaması

Beşiktaş gönüllülerinden Hatay'da depremzede öğrencilere forma

Kadın girişimci geliştirdiği e-ticaret platformuyla yöresel lezzetleri tüketicilere ulaştırıyor

Hatay'da 4 büyüklüğünde deprem

Hatay'da 4 büyüklüğünde deprem
Gönüllü öğretmenler destek için yetim ve öksüz çocuklar ile hayırseverler arasında köprü oldu

Gönüllü öğretmenler destek için yetim ve öksüz çocuklar ile hayırseverler arasında köprü oldu
Dünyanın en iyi tatlısı seçilen Antakya künefesinin sırrı tescilli peynirinde saklı

Dünyanın en iyi tatlısı seçilen Antakya künefesinin sırrı tescilli peynirinde saklı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet