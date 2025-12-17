Dolar
Gündem

Balıkesir Savaştepe Sarıbeyler Barajı Sulaması Yenileme İnşaatı'nda çalışmalar başladı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Balıkesir Savaştepe Sarıbeyler Barajı Sulaması Yenileme İnşaatı'nda çalışmaların başladığını bildirdi.

Ayşe Böcüoğlu Bodur  | 17.12.2025 - Güncelleme : 17.12.2025
Balıkesir Savaştepe Sarıbeyler Barajı Sulaması Yenileme İnşaatı'nda çalışmalar başladı

Ankara

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, NSosyal hesabından söz konusu inşaat çalışmalarına ilişkin bilgi verdi.

Balıkesir Savaştepe Sarıbeyler Barajı Sulaması Yenileme İnşaatı'nda çalışmaların başladığını belirten Yumaklı, "753 milyon lira yatırım bedeliyle hayata geçireceğimiz bu önemli proje, 18 bin 490 dekar tarım arazisine can suyu olacak, 1850 kişiye istihdam sağlayacak, ülke ekonomisine yıllık 94,7 milyon lira katkı sunacak. Şehrimize ve bölgemize hayırlı olsun." ifadesini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
