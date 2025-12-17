Balıkesir Savaştepe Sarıbeyler Barajı Sulaması Yenileme İnşaatı'nda çalışmalar başladı
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Balıkesir Savaştepe Sarıbeyler Barajı Sulaması Yenileme İnşaatı'nda çalışmaların başladığını bildirdi.
Ankara
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, NSosyal hesabından söz konusu inşaat çalışmalarına ilişkin bilgi verdi.
🌾 Balıkesir Savaştepe Sarıbeyler Barajı Sulaması Yenileme İnşaatı’nda çalışmalar başladı.— İbrahim Yumaklı (@ibrahimyumakli) December 17, 2025
💧 753 milyon TL yatırım bedeliyle hayata geçireceğimiz bu önemli proje;
🚜 18 bin 490 dekar tarım arazisine can suyu olacak,
👷♂️ 1.850 kişiye istihdam sağlayacak,
📈 ülke ekonomisine… pic.twitter.com/pjv3XdTR30
Balıkesir Savaştepe Sarıbeyler Barajı Sulaması Yenileme İnşaatı'nda çalışmaların başladığını belirten Yumaklı, "753 milyon lira yatırım bedeliyle hayata geçireceğimiz bu önemli proje, 18 bin 490 dekar tarım arazisine can suyu olacak, 1850 kişiye istihdam sağlayacak, ülke ekonomisine yıllık 94,7 milyon lira katkı sunacak. Şehrimize ve bölgemize hayırlı olsun." ifadesini kullandı.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı