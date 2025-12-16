Gönüllü öğretmenler destek için yetim ve öksüz çocuklar ile hayırseverler arasında köprü oldu
Diyarbakır'da 400'ü aşkın gönüllü öğretmen, hayırseverlerin bağışlarıyla çok sayıda yetim ve öksüz öğrenciye giysi ve kırtasiye malzemesi ulaştırdı.
İl Milli Eğitim Müdürlüğü 17 ilçedeki yetim ve öksüz öğrencilerin temel giyim, kırtasiye ve diğer ihtiyaçlarını karşılamak, öğrencilerin eğitimlerine odaklanmalarını sağlamak amacıyla eylül ayında "Hevsel'in Çiçekleri Projesi"ni hayata geçirdi.
Proje kapsamında 400'ü aşkın gönüllü öğretmen, destek için yetim ve öksüz çocuklar ile hayırseverler arasında köprü oldu.
Şu ana kadar proje ile gönüllü öğretmenler, 2 bin 100 öğrenciye kırtasiye malzemesi, 1650 öğrenciye bot ve mont, dar gelirli 25 aileye de beyaz eşya yardımı yapılmasını sağladı.
Ayrıca öğretmenler tarafından hayırseverlerin bağışladığı 100 tekerlekli sandalye bedensel engelli öğrenciler veya aile bireylerine ulaştırıldı.
Öğretmenler hane ziyaretleri yapıyor
Proje sorumlusu sosyal bilgiler öğretmeni Yahya Kamçı, AA muhabirine, 3 yıl önce başlattıkları "İnci Projesi" ile çok sayıda yetim ve öksüz öğrenci ile ailelerine çeşitli hediyeler ulaştırdıklarını söyledi.
Eylül ayında başlatılan "Hevsel'in Çiçekleri Projesi"yle de bu gönüllülük ve dayanışma çalışmasını devam ettirdiklerini belirten Kamçı, şunları kaydetti:
"Gönüllü 400'den fazla öğretmen arkadaşımızla çalışıyoruz. Bunun yanı sıra mezun ettiğimiz öğrencilerimiz ile velilerimiz var. Biz bir nevi hayırseverleri ailelerimizin evlerine kadar götürmüş oluyoruz. Eylül ayından bu yana 100 engelli kardeşimize tekerlekli sandalye hediye ettik. Bunun yanı sıra çocukların kırtasiye ve giyim ihtiyacını giderdik. 15 bine yakın çocuğumuzun ihtiyaçlarını karşılamak için çaba sarf ediyoruz."
Projenin temel amacının çocukları geleceğe hazırlamak olduğunu vurgulayan Kamçı, gönüllü öğretmenlerle derslerinin dışında hane ziyaretlerinde ihtiyaçları belirlediklerini, daha sonra hediyeleri paketleyerek çocuklara ve ailelerine ulaştırdıklarını bildirdi.
Öğretmenlerin büyük katkı sunduğunu ifade eden Kamçı, "Amacımız çocukları geleceğe hazırlamak. Bu çocuklar bizim, ülkemizin geleceği. İhtiyaçlarını gidererek çocukları mutlu edersek inanıyoruz ki akademik anlamda büyük başarı sağlayacaklardır. Dersler dışındaki sıkıntılarını gidererek öğrencileri daha iyi motive etmek istiyoruz." dedi.
Kamçı, projeye destek sağlayan İl Milli Eğitim Müdürü Salih Sadoğlu, hayırseverler, öğrenciler ile velilerine teşekkür etti.
"Bizim için önemli olan bir çocuğa dokunabilmek"
Projede yer alan biyoloji öğretmeni Necla Yıldız da yetim ve öksüz öğrencilere her anlamda destek sunmayı amaçladıklarını söyledi.
Öğrencilere umut olmayı hedeflediklerini anlatan Yıldız, "Proje kapsamında hayırseverler ile öğrencilerimiz arasında bir köprü kurmaya çalışıyoruz. Kendimiz de çevremizde bunu yaymaya çalışıyoruz." dedi.
Felsefe Öğretmeni Rojda Teksoy ise öğretmenlerle yetim ve öksüz öğrencilere destek olmak için çalıştıklarını anlattı.
Bu tür projelerde yer aldığını ifade eden Teksoy, şunları aktardı:
"Bu süreçte bizim için önemli olan bir çocuğa dokunabilmek. Bir mont veya bir bot belki bir yardım gibi olabilir ama o çocuğun gönlüne dokunduğunuzda ileriki süreçte o çocuk da bir başkasının hayatına dokunabilir. Asıl amacımız bu. Birinin hayatında bir değişikliğe sebep olabilmek, farklı bir bakış açısı oluşturabilmek istiyoruz."