Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı'dan Rafa Silva açıklaması
Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, Portekizli futbolcu Rafa Silva'nın durumunun belirsiz olduğunu ve bonservis bedelini getiren kulübün oyuncuyu transfer edebileceğini söyledi.
İzmir
Adalı, İzmir'de bir otelde basın mensuplarıyla bir araya geldi.
Bir süredir siyah-beyazlı formayı giymeyen Rafa Silva ile ilgili konuşan Adalı, "Rafa Silva'nın durumu belirsiz. Teknik ekip takip ediyor. Oynamak isterse oynar. 15 milyon avro bekliyoruz. Veren alır. Oyuncuya bir imza parası verildi. Bu bedel karşılanmalı. 'Devre arasına kadar oyna, sonrasında bakarız' dedim. En son asbaşkan Murat Kılıç ile konuştu. 'Sonra görüşelim.' dediler. Rafa Silva, tekrar görüşmek istemedi. Onun dışında bir iletişimimiz olmadı." ifadelerini kullandı.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile geçen hafta yapılan görüşmeye de değinen Serdal Adalı, "Sorunun temel noktası TFF yönetim kurulu değil. Sorun Merkez Hakem Kurulunun yapısında. TFF görüşmemde bana lazım olan MHK başkanıydı. Ferhat Gündoğdu'nun hakemlere sözünün geçtiğine inanmıyorum. Her maça gerekirse hakem getirteceğim. VAR için yabancı eğitimciler var. 1,5 sene süren eğitim mi olur? Yerli hakeme karşı değilim genç Türk hakemler gelip bu hatayı yapsa amenna ama bu şekilde olmaz. Geçen sezondan bu yana üç camianın sinir uçları ile oynayan bir MHK var. Açın bakın Beşiktaş, Trabzonspor ve Rizespor özelinde dönen bir oyun var. Bizim sinir uçlarımızla oynuyorlar." değerlendirmesinde bulundu.