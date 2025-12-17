Dolar
42.72
Euro
50.27
Altın
4,335.42
ETH/USDT
2,978.40
BTC/USDT
89,326.00
BIST 100
11,286.81
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol

Antalyaspor teknik direktör Erol Bulut ile yollarını ayırdı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Hesap.com Antalyaspor, teknik direktör Erol Bulut ile yollarının ayrıldığını duyurdu.

Oktay Özden  | 17.12.2025 - Güncelleme : 17.12.2025
Antalyaspor teknik direktör Erol Bulut ile yollarını ayırdı Fotoğraf: Mert Cantürk/AA

Antalya

Kulüpten yapılan açıklamada, "Teknik direktörümüz Erol Bulut ve ekibi ile yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Erol Bulut ve ekibine teşekkürlerimizi sunar, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Erol Bulut, Akdeniz temsilcisinin başında 7'si Süper Lig, 3'ü Türkiye Kupası olmak üzere 10 maçta görev yaptı. Antalyaspor, 2'si Türkiye Kupası, 1'i Süper Lig'de olmak üzere 3 galibiyet elde ettiği bu müsabakaların 2'sinden beraberlikle 5'inden mağlubiyetle ayrıldı.

Bulut yönetimindeki kırmızı-beyazlı ekip Süper Lig'deki son maçında sahasında Galatasaray'a 4-1 mağlup oldu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
KADEM'in "Geleceğe İşbaşı Projesi" 7. dönem mezunlarını verdi
Beyaz örtüyle kaplanan Küre Dağları dron ile görüntülendi
CTE, "Öcalan'ın İmralı'da yapılan villası bitmek üzere" iddiasını yalanladı
ASKİ Genel Müdürü Akçay, başkentteki barajların son durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ATO Başkanı Baran'ın da aralarında bulunduğu heyeti kabul etti

Benzer haberler

Beşiktaş Kulübü Başkanı Adalı, Türkiye'nin en büyük altyapı tesisini yapmak istiyor

Beşiktaş Kulübü Başkanı Adalı, Türkiye'nin en büyük altyapı tesisini yapmak istiyor

Antalyaspor teknik direktör Erol Bulut ile yollarını ayırdı

Fatih Karagümrük ile İstanbulspor Ziraat Türkiye Kupası ilk maçında berabere kaldı

Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı'dan Rafa Silva açıklaması

Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı'dan Rafa Silva açıklaması
Kocaelispor ve Antalyaspor arasında depremle başlayan dostluk yeşil sahalarda devam ediyor

Kocaelispor ve Antalyaspor arasında depremle başlayan dostluk yeşil sahalarda devam ediyor
Kader öğretmen Ağrı'da kız öğrencilere okulda rehberlik sahada kaptanlık yapıyor

Kader öğretmen Ağrı'da kız öğrencilere okulda rehberlik sahada kaptanlık yapıyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet