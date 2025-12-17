Fatih Karagümrük ile İstanbulspor Ziraat Türkiye Kupası ilk maçında berabere kaldı

İstanbul
20. dakikada ev sahibi gole yaklaştı. Jonhson'un ortasında penaltı noktasının önünde Gray'in kafa vuruşunda kaleci, topu kornere uzaklaştırdı.
22. dakikada konuk ekip etkili oldu. Savunma arkasına atılan uzun topa hareketlenen Mustafa Sol'un kaleciyle karşı karşıya durumda çaprazdan şutunda meşin yuvarlak, Kerem Yandal'ın müdahalesiyle oyun alanına döndü.
İlk yarı, 0-0 eşitlikle sona erdi.
Müsabakanın ikinci yarısında net gol pozisyonu olmadı ve karşılaşma golsüz eşitlikle tamamlandı.
Canel: Bizim için bir test maçı oldu
Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'te teknik sorumlu Atılay Canel, ligde fazla süre almayan oyuncuların performanslarını gördüklerini söyledi.
Kendileri için bir test maçına çıktıklarını aktaran Canel, "Bizim için bir test maçı oldu. Daha önce ligde oynamayan arkadaşları oynatma şansımız oldu. Onların son durumunu gördük. İstanbulspor bize karşı iyi kapandı, mücadele ettiler. Kendilerini kutluyorum. Buradan beraberlikle ayrıldık." ifadelerini kullandı.
Öztürk: "Felsefemiz genç oyuncuları oynatmak"
İstanbulspor Teknik Sorumlusu İlyas Öztürk, genç oyuncuların gelişiminden memnun olduklarını söyledi.
Rotasyonlu bir kadroyla sahaya çıktıklarını belirten Öztürk, "Altyapıdan 3 oyuncumuzla 11'de başladık. Geldiğimiz günden itibaren Barış Kanbak hocamız önderliğinde bir felsefe oturtmaya çalıştık. Hem lig hem kupada kaybetmeme duygusunu oyuncularımıza verdik. Karagümrük topa daha çok sahipti. Takım halinde iyi duruş sergiledik." diye konuştu.
Takımdaki genç oyuncuların performansına ilişkin soruya ise Öztürk, "Sahada 2009'lu oyuncumuz dahi vardı. İstanbulspor doğru yatırım yapmış. Bizlere bu oyuncuları oynatarak gelişimlerini sağlamak kalıyor. Kupada bu oyuncuları oynatmayı düşünüyoruz, felsefemiz böyle." değerlendirmesinde bulundu.