Mardin'de halk otobüsü ile tırın çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde halk otobüsü ile tırın çarpışması sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi, 9 kişi yaralandı.
Mardin
Sanayi Mahallesi çevre yolu kavşağında, sürücüleri ve plakaları öğrenilemeyen halk otobüsü ile tır çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada, halk otobüsündeki 10 kişi yaralandı.
Araçta sıkışan otobüs şoförü itfaiye ekiplerince çıkarıldı.
Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Yaralılardan A.T. (65) kaldırıldığı Kızıltepe Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
