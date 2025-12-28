Bolu'da yoğun kar yağışı trafik kazalarına neden oldu
Kar yağışının etkisini sürdürdüğü Anadolu Otoyolu Bolu kesiminde meydana gelen iki trafik kazası ulaşımı aksattı.
Kent genelinde kar yağışı 3 gündür aralıklarla sürüyor.
Kar yağışı ve buzlanma nedeniyle Anadolu Otoyolu’nun Ankara yönü Dörtdivan mevkisinde boru yüklü bir tır kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı, ardından refüje çıktı.
Öte yandan, aynı güzergah ve mevkide ilerleyen hafif ticari araç da kaza yaptı.
Kaygan zemin nedeniyle kontrolden çıkan hafif ticari araç, bariyerlere çarptıktan sonra sol şeritte ters yöne döndü.
Kazalar nedeniyle bölgede bir süre kontrollü sağlanan ulaşım, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.
