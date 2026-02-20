Dolar
Gündem

Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesimindeki kaza nedeniyle kapanan İstanbul yönü ulaşıma açıldı

Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde 2 tırın karıştığı kaza nedeniyle trafiğe kapatılan İstanbul istikametinde ulaşım tek şeritten sağlanmaya başladı.

Şahin Oktay, Makbule Beyza Günbey  | 20.02.2026 - Güncelleme : 20.02.2026
Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesimindeki kaza nedeniyle kapanan İstanbul yönü ulaşıma açıldı Fotoğraf: Şahin Oktay/AA

Kocaeli

Otoyolun İstanbul istikameti Körfez ilçesi Şirinyalı mevkisinde, Selami D. idaresindeki 42 BES 996 plakalı mukavva yüklü tır, lastiğinin patlaması nedeniyle sağ şeritte park halindeki konteyner yüklü 41 ASF 137 plakalı tıra çarparak devrildi.

Kazada devrilen tırın sürücüsü Selami D. yaralandı. Tırdaki mukavvalar yola saçıldı.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kaza nedeniyle otoyolun İstanbul yönünün trafiğe kapanması sonucu araç kuyruğu oluştu.

Ekiplerin yaklaşık 2,5 saatlik çalışması sonucu otoyolun İstanbul istikametinde ulaşım tek şeritten kontrollü açıldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
